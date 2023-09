Il Paradiso delle Signore si farà ancora più avvincente nelle puntate del 18 e 19 settembre. Si scoprirà chi è veramente Matteo, in quanto riuscirà a trovare Marcello. Quest'ultimo, invece, sarà allontanato da Adelaide a causa del malumore di lei. Notando il suo strano atteggiamento, Umberto non riuscirà a far finta di niente e indagherà a fondo.

Nel frattempo, il negozio di Vittorio assumerà una nuova Venere, Agata, la quale prenderà il posto di Lucia. Quest'ultima si licenzierà all'improvviso per farsi assumere come nuova capocommessa del GMM di Umberto e Tancredi.

Intanto, al Caffè Amato, Salvatore non vedrà di buon occhio l'operato di Ciro. Sarà Armando a convincerlo a concedere del tempo a Ciro, affinché si ambienti.

Anticipazioni Il paradiso delle signore del 18 settembre: Lucia nuova capocommessa di Galleria Milano Moda

La famiglia Puglisi inizierà una nuova vita a Milano, con Ciro che lavorerà come barista nel nuovo locale di Salvatore. Al grande magazzino di Conti ci saranno dei problemi da affrontare quando la Venere Lucia rassegnerà le dimissioni senza alcun preavviso. Irene avrà bisogno di un rimpiazzo, per questo motivo Maria le proporrà di assumere la sorellina Agata. Questo, però, potrebbe causare dei problemi visto che il padre Ciro non approverà il lavoro.

Lucia, invece, si farà assumere come capocommessa al negozio rivale, Galleria Milano Moda. Quando Matilde lo verrà a sapere, non esiterà a chiedere scusa a Vittorio per aver assunto la sua ex dipendente, in quanto non sapeva che lavorasse da lui.

Intanto Matteo continuerà a cercare Marcello, il quale sarà impegnato a confortare Adelaide.

A causa dell'assenza della figlia Odile, la contessa Di Sant'Erasmo sarà giù di morale e preferirà starsene per conto suo, mandando via Marcello.

Il paradiso delle signore spoiler del 19 settembre: Salvatore vorrebbe licenziare il papà di Maria

Molto intrigante sarà la puntata del 19/9 di questa soap opera italiana. La sorellina di Maria mostrerà un po' di perplessità circa il lavoro da commessa nel Pds e quando saprà che suo padre disapprova il tutto, si tirerà indietro.

Irene inventerà un piano per arginare l'ostacolo e permettere alla giovane Agata di fare la Venere.

Nel frattempo, Salvatore osserverà Ciro mentre lavora e non ne sarà per nulla soddisfatto. Soltanto l'intercessione di Armando impedirà che il padre di Maria venga licenziato dal bar in quanto chiederà a Salvatore di dargli del tempo.

Umberto fa domande su Adelaide

Vittorio Conti sarà colto da un'altra delle sue idee improvvise riguardo la linea uomo del Pds. Intanto Umberto noterà che la contessa Di Sant'Erasmo si comporta in maniera molto strana, perciò cercherà di scoprire che cosa la stia facendo soffrire facendo domande su di lei.

Matteo e Maria si rivedranno, alla luce del bacio scattato per strada poc'anzi. Lui si presenterà, ma i due non avranno molto tempo per interagire visto che arriverà Marcello. Sarà in questa puntata che si scoprirà che Matteo è il fratellastro di Barbieri.