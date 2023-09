Si sono da poco concluse le riprese di una nuova puntata di Uomini & Donne mercoledì 6 settembre, infatti, il cast si è ritrovato in studio per il quarto appuntamento dell'edizione 2023/2024. Le anticipazioni che stanno dando Lorenzo Pugnaloni e alcuni siti di Gossip a fine registrazione, fanno sapere che molto tempo è stato dedicato a Gianni, Aurora e alla lite che hanno avuto. Sul fronte giovani, la corteggiatrice Beatrix è uscita in esterna sia con Brando che con Cristian.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Una furiosa lite tra Gianni e Aurora tra le anticipazioni della registrazione di U&D del 6 settembre: al termine delle riprese, infatti, sono trapelati interessanti spoiler su quello che è successo in studio nelle ore precedenti.

L'opinionista e la dama hanno discusso a lungo e in maniera piuttosto dura, tant'è che Sperti è arrivato al punto di dire che avrebbe denunciato Tropea se avesse continuato ad accusarlo di farle "violenza verbale".

Tra i due non c'è mai stato un rapporto idilliaco, anzi negli anni si sono scontrati molte volte e spesso in maniera accesa: oggi, nel corso del quarto appuntamento della nuova edizione, il pugliese e la romana hanno dato vita ad un altro botta e risposta che ha monopolizzato gran parte del tempo a disposizione.

Le novità sui ragazzi di U&D

Un'altra anticipazione che è trapelata dagli studi di U&D il 6 settembre, è quella sull'evoluzione che ha avuto il rapporto tra Beatrix e i due tronisti del cast.

La corteggiatrice, infatti, ha catturato l'attenzione sia di Brando che di Cristian e questa settimana è uscita in esterna con entrambi.

La giovane non ha ancora deciso con chi vuole approfondire una conoscenza, e quest'incertezza ha fatto storcere il naso al romano: mentre agli Elios si commentavano gli appuntamenti della ragazza, il 22enne si è alzato ed è tornato al suo posto (sulla poltrona rossa affianco a Manuela Carriero).

Chi ha assistito alla registrazione di oggi, inoltre, precisa che Tinì Cansino era presente e quindi sono infondate le voci che hanno impazzato sul web nei giorni scorsi su un suo possibile addio al dating-show dopo anni al fianco di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Nessun ritorno tra i cavalieri di U&D

Al momento non sono trapelate tantissime anticipazioni sulla puntata di U&D che è stata registrata nel pomeriggio: ad esempio non si è saputo nulla sulla frequentazione tra Gemma e il 57enne Maurizio, così come di Barbara e Roberta.

Le uniche informazioni che sono arrivate sui protagonisti del Trono Over (fatta eccezione per il duro scontro tra Aurora e Gianni), riguardano i due cavalieri che dall'inizio della stagione non si fanno vedere in studio.

Anche oggi, mercoledì 6 settembre, Riccardo e Armando erano assenti e nessuno ha fatto accenno a loro o al perché non figurino più nel parterre maschile del dating-show.

Se Incarnato sta usando i social network normalmente, documentando le sue serate a cena o le vacanze che pare non aver ancora concluso, Guarnieri è più restio nel farsi vedere e sono pochi i contenuti che condivide con i follower di Instagram.

Alle riprese odierne, infine, non hanno partecipato ospiti: se alle prime tre registrazioni c'è stato quasi un via vai di coppie ed ex fidanzati, in quella che si è svolta nel pomeriggio non c'è stata traccia di personaggi esterni al cast fisso.

Uomini e donne tornerà in onda lunedì 11 settembre e lo farà con una puntata dedicata quasi esclusivamente alla presentazione dei tronisti e dei componenti del parterre Over: in studio al debutto anche Pinuccia per presentare la sua canzone e sei concorrenti di Temptation Island per vari confronti.