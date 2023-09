Mercoledì 6 settembre è stata registrata una nuova puntata di U&D: dopo una settimana di stop, sono ricominciate le riprese del dating-show che tornerà in onda lunedì prossimo. La blogger Gemma Palagi sta iniziando a riportare su Instagram le anticipazioni di quello che è successo in studio nel pomeriggio: durissimo scontro tra Gianni Sperti e Aurora Tropea, con lui che ha parlato di una possibile denuncia.

Aggiornamenti sulle riprese di U&D

Con quella che è stata registrata nel pomeriggio del 6 settembre, salgono a quattro le puntate che la redazione di U&D ha già "messo in cantiere" per l'edizione che debutterà su Canale 5 lunedì 11 settembre.

Una notizia che è trapelata ancor prima delle anticipazioni odierne, è quella sulla durata dei nuovi appuntamenti del dating-show: per circa una giornata, infatti, sul web si è parlato di una possibile riduzione del tempo che la rete metterà a disposizione del format dalla prossima settimana.

Il sito di Fanpage, però, in mattinata ha chiarito che Uomini e donne finirà sempre allo stesso orario (quindi alle 16:10 circa) e che l'ipotesi di una chiusura anticipata è stata causata da un errore di grafica nella pubblicazione della guida tv dei canali Mediaset.

Appurato questo fatto, i fan hanno spostato la loro attenzione su quello che è accaduto all'interno degli studi Elios mercoledì 6/09, ovvero quando il cast al gran completo si è ritrovato per le prime e probabilmente anche uniche riprese settimanali.

Cosa è successo tra i protagonisti di U&D

Le anticipazioni della registrazione di U&D che si è svolta lo scorso 29 agosto (la terza della nuova edizione), riguardavano soprattutto i giovani del cast: i tronisti Brando e Cristian, ad esempio, hanno manifestato un interesse per la stessa corteggiatrice. Beatrix, però, si è presa del tempo e ha chiesto di poter uscire in esterna con entrambi i protagonisti del Trono Classico per capire chi fa più al caso suo tra i due.

Sul fronte Over, invece, gli ultimi aggiornamenti sono sulla conoscenza tra Gemma e il 57enne Maurizio, ma anche sul rapporto sempre più teso tra Tina Cipollari e il cavaliere Elio. Da quando sono ricominciate le riprese del dating-show, infatti, l'opinionista e Servo hanno litigato in ogni puntata e i toni si sono alzati di volta in volta fino ad arrivare a scontri verbali molto forti e che neppure Maria De Filippi è riuscita a placare.

Oggi c'è stata una durissima discussione tra Gianni e Aurora: il cavaliere ha detto alla dama Tropea che se continuerà ad accusarlo di "violenza verbale", lui la denuncerà perché si è scocciato di ascoltare accuse del genere.

Conto alla rovescia per il debutto di U&D

Le registrazioni che si sono svolte fino ad oggi, hanno sempre avuto diversi ospiti: da Pinuccia a tre coppie di Temptation Island, da Alessio e Lavinia agli ex Federico e Carola, da Ida e Alessandro a Filippo Bisciglia.

Maria De Filippi, infatti, ha deciso di ripartire con la nuova edizione di U&D puntando sia su un cast parzialmente rinnovato sia su alcuni protagonisti del recente passato che durante l'estate sono finiti al centro del Gossip o per un addio o per il consolidamento del loro amore.

Un'altra anticipazione che fino a ora ha spiazzato i telespettatori, è quella sull'assenza in studio di Armando e Riccardo: da quando gli Elios hanno riaperto i battenti, infatti, né Guarnieri né Incarnato sono mai apparsi nel parterre del Trono Over e nessuno si è ancora sbilanciato per spiegare il perché.

Chi invece è stata presente è Tinì Cansino: nei giorni scorsi si è vociferato di un possibile allontanamento dell'opinionista dal cast, ma il tutto è rientrato perché lei nel pomeriggio era regolarmente al fianco di Gianni e Tina.