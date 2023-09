A pochi giorni dalla messa in onda della puntata di U&D alla quale hanno partecipato Ida e Alessandro, i fan si sono accorti di una mossa social che Riccardo ha fatto dopo aver assistito all'ospitata della coppia. Il cavaliere del Trono Over, infatti, ha messo "like" ad una pagina che ha criticato Platano e Vicinanza, soprattutto le poche emozioni che avrebbero trasmesso parlando della loro relazione. Nessuna spiegazione da parte di Guarnieri, invece, sulla mancata partecipazione alle prime registrazioni della nuova edizione del dating-show.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Come tutto il pubblico si aspettava, Riccardo ha seguito la puntata di U&D che ha visto il ritorno in studio di Ida e Alessandro.

La conferma di ciò, arriva da un "mi piace" che il pugliese ha messo ad una fanpage Instagram che ha commentato l'ospitata della coppia, e l'ha fatto con un tono piuttosto critico.

La riflessione che Guarnieri ha apprezzato sui social network, infatti, inizia così: "C'è il giusto tempo per ogni cosa, soprattutto perché è proprio il tempo che spiega tutto".

"Ieri penso siano state spiegate tante cose con una semplicità che anni fa avrebbe fatto infuriare tutti. Riccardo chiedeva tempo per creare basi solide, affinità che andavano oltre le semplici uscite", si legge sul web in queste ore.

Il pensiero che il cavaliere del Trono Over ha condiviso al cento per cento mettendo un "like", dunque, fa riferimento alle parole che Ida ha usato in tv per descrivere la sua attuale relazione.

Frecciatine a distanza tra i senior di U&D

"Il tempo che lui chiedeva, però, cozzava con la frettolosità dell'agire dell'altro", prosegue così il messaggio con il quale Riccardo ha velatamente criticato Ida e il modo in cui sta vivendo la relazione con Alessandro.

La stessa dama, infatti, negli studi di U&D ha ammesso di essersi calmata tanto da quando ha lasciato il programma, nel senso che non pretende "tutto e subito" come accadeva in passato.

"Ieri abbiamo visto zero emozioni, tutto ingarbugliato. Una situazione poco chiara", recita un altro passaggio del pensiero che Guarnieri ha apprezzato sui social network nelle scorse ore.

La fanpage che ha attirato l'attenzione del cavaliere pugliese, poi, ha fatto un paragone tra lui e Vicinanza, ricordando il periodo in cui quest'ultimo in tv veniva elogiato di avere una maturità che il "rivale" sognava nonostante fosse più grande di lui.

"Finché ho voglia di vederti, vuol dire che ti amo. Quando non c'è più questa voglia...", questa è la frase che Alessandro ha pronunciato in studio e che non è piaciuta a quei fan che sono dalla parte di Riccardo.

La versione della 'regina' di U&D

Insomma, continua senza esclusione di colpi il botta e risposta a distanza tra tre storici protagonisti del Trono Over di U&D.

Quando è stata ospite di una recente puntata, Ida ha preferito tagliare corto su Riccardo dicendo di non averlo più sentito dopo la sua uscita dal cast.

La storia d'amore con Alessandro, invece, procede a gonfie vele ed è molto probabile che il prossimo anno inizi una convivenza a Salerno, ovviamente con il piccolo Samuele (il bambino che Platano ha avuto da una precedente relazione).

Guarnieri, invece, per ora si espone solo con dei "like" ma non commenta in nessun modo la sua assenza in studio. Dallo scorso 24 agosto, ovvero da quando sono ricominciate le registrazioni di Uomini e donne, il pugliese non si è mai visto agli Elios e nessuno ha spiegato il motivo.

Anche Armando Incarnato non ha partecipato a neanche una delle nuove puntate del dating-show, ma sia lui che gli addetti ai lavori tacciono sul perché.