C'è una nuova arrivata nella famiglia di Chiara Ferragni e Fedez: i profili Instagram dei due infatti nelle ultime ore sono invasi di foto di famiglia che ritraggono i due e i figli Leone e Vittoria in compagnia di Paloma, una meravigliosa cucciola di golden retriever. I fan però hanno storto il naso. Il motivo? Non era l'occasione giusta per dare una casa ad uno dei migliaia di cani abbandonati a se stessi nei canili?

Chiara Ferragni ricorda Matilda ma i fan avrebbero voluto l'adozione da un canile

Dopo la scomparsa avvenuta un paio di mesi fa dell'amata cagnolina Matilda, un bulldog francese, Ferragni e Fedez hanno così accolto Paloma condividendo come di consueto con i follower le foto della nuova arrivata via Instagram.

L'arrivo del nuovo cucciolo ha offerto uno spunto di riflessione alla Ferragni, che ha voluto ricordare Matilda: "Pensavo che il momento in cui un'altra cagnolina fosse entrata nella mia vita qualcosa sarebbe cambiato e avrei pensato un po' meno alla mia compagna di 13 anni, Mati - scrive nel post - Invece è proprio il contrario: ogni suo movimento, profumo e rumore mi riporta alla realtà delle cose. Mati ormai è sulla nuvoletta che i bimbi salutano ogni mattina, e Paloma è la nostra nuova compagna di avventure".

"È un sentimento malinconico quello che provo - prosegue la nota imprenditrice e influencer - è come se di colpo mi fossi resa conto che Mati non è più realmente parte di questa famiglia e mi può guardare con i suoi occhioni solo da lassù, mentre per tutto questo tempo era stata lei la mia certezza contro tutte le cose sbagliate del mondo.

Si dimenticano tante cose con il tempo ma mai come qualcuno ci ha fatto sentire".

Tutto profondo e commuovente, un clima in parte 'spezzato' da alcuni commenti con cui i fan 'rimbrottano' la coppia per non aver accolto in casa un cane prelevato da un canile. Poteva essere forse l'occasione giusta per dare un bell'esempio a milioni di italiani che seguono i due sui social.

I numeri sull'abbandono dei cani in Italia

Un esempio del genere sarebbe calzato a pennello soprattutto per il momento storico. Stando infatti ai dati diffusi dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, nell'estate 2023, quella appena trascorsa, sono stati abbandonati circa 50mila cani in tutta Italia con un aumento significativo del 20% rispetto all'anno scorso.

Più in generale, sulla nostra penisola ogni anno sono 200mila i cani e gatti abbandonati, con l'arrivo in canile ad essere a volte il migliore dei destini possibili.