Da quando sono iniziate le riprese della nuova stagione di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri risulta essere assente.

Intanto in una storia di Instagram, l'esperto di gossip Amedeo Venza ha riportato un presunto retroscena su Guarnieri: pare che il cavaliere risulti assente nel dating show perché non avrebbe ricevuto l'invito da parte della redazione per tornare a cercare l'anima gemella. Ovviamente, è bene prendere la notizia con le dovute precauzioni poiché non c'è una conferma o una smentita.

La segnalazione di Venza

Riccardo Guarnieri per anni è stato uno dei volti storici di Uomini e donne.

Dal 24 agosto 2023 (data in cui sono riprese le registrazioni del programma), però, risulta essere il grande assente.

Secondo le informazioni in possesso dell'esperto di gossip Amedeo Venza, Riccardo Guarnieri sarebbe fuori dal programma per un motivo ben preciso: "Dicono che non abbia ricevuto l'invito per ritornare in trasmissione". Sulla base di quanto dichiarato, Venza ha sostenuto che Guarnieri stia fingendo di avere una nuova fiamma in modo da "nascondere" la vicenda del mancato invito da parte di Maria De Filippi.

Riccardo Guarnieri sarebbe fidanzato

Deianira Marzano (esperta di gossip) ha riportato una versione diversa da quella del collega Amedeo Venza. In questi giorni, la blogger ha ricevuto diverse segnalazioni su Riccardo Guarnieri: pare che lo storico cavaliere di Uomini e Donne sia assente, perché abbia trovato l'anima gemella lontano dai riflettori. La ragazza che starebbe frequentando sarebbe fisicamente diversa dalle dame frequentate nel programma.

Uno degli ultimi avvistamenti risale a domenica 3 settembre, presso le vie del centro di Monopoli.

Dal momento che il cavaliere pugliese continua a restare in silenzio sia sull'assenza da Uomini e Donne, sia sulla possibile nuova frequentazione, è bene prendere la notizia con le pinze poiché non è stata confermata o smentita.

Il percorso di Riccardo a U&D

Per anni Riccardo Guarnieri è stato uno dei volti di Uomini e Donne: il cavaliere pugliese è stato più volte al centro dello studio per i continui tira e molla con Ida Platano. I due hanno partecipato anche a Temptation Island e due anni fa sembravano vicini alle nozze. Lo scorso anno, Ida e Riccardo sembravano volersi dare l'ennesima chance ma alla fine è tutto svanito.

In seguito alla rottura definitiva con la dama bresciana, Guarnieri ha conosciuto altre dame presenti nel parterre femminile: Gloria sembrava essere molto interessata a lui, ma quest'ultimo ha preferito interrompere la conoscenza proprio perché non era pronto a fare il grande passo.