Emine crede tanto nella storia d'amore con Faruk, al punto che nel finale della prima stagione di My home my destiny ha deciso di andare via di casa e allontanarsi dalla madre Sultan. In questo modo il suo percorso sembrerà tutto in discesa, ma non sarà assolutamente così.

Le cose nelle prossime puntate della serie tv, in onda in anteprima sulla piattaforma Mediaset Infinity, si metteranno molto male per la ragazza e tutto a causa dell'interferenza del padre di Faruk.

Emine scopre che Faruk ha un'altra

Il destino di Faruk è già segnato dalle scelte del padre.

Per lui vorrà un matrimonio che possa andare a braccetto con il loro mondo degli affari, per questo vorrà che il figlio sposi Selin, ragazza di famiglia benestante e che potrebbe portar molti benefici al loro operato imprenditoriale.

Faruk non vorrà fare un torto a Emine, ma nemmeno al padre, fino a quando inizierà a vedere Selin di nascosto. Emine, però, è una ragazza molto furba: noterà che il ragazzo molto spesso riceve dei messaggi da un certo Selim, ma capirà subito che dietro quel falso nome si nasconde una ragazza.

La proposta di matrimonio di Faruk

Emine sbircerà sui social e troverà questa ragazza di nome Selin, e guardando le sue storie vedrà che in un bar è in compagnia di Faruk. Emine andrà e lo affronterà a quattrocchi, e solo in quel momento lui avrà il coraggio di dirle come stanno realmente le cose e le farà una proposta: per vivere al meglio la loro storia d'amore, lei dovrebbe andare a vivere in un'altra cosa da sola.

Faruk sarà veramente convinto di riuscire a risolvere le cose, al punto che un giorno chiederà a Emine di diventare sua moglie, ma le cose non andranno come lui vorrà, anzi si rivelerà più codardo del previsto.

L'annuncio di Faruk

Una sera Faruk andrà a cena da Emine e le darà una brutta notizia: suo padre vuole che si occupi della filiale dell'azienda di famiglia che si trova a Londra e deve partire al più presto, praticamente la mattina seguente.

Inoltre le dirà che dovrà assentarsi per diversi mesi, quindi Emine andrà nel panico.

Non ha il passaporto, quindi non riesce a partire con lui per Londra, ma il ragazzo le dirà che in realtà non può partire con lui: sarebbe meglio che rimanesse solo per il primo periodo, lei lo può aspettare a Istanbul e non dovrà nemmeno avere paura di rimanere senza denaro, visto che lui continuerà a sostentarla.

La scoperta di Emine

Emine a suo malgrado accetterà, ma il giorno seguente farà una scoperta sconvolgente. Dopo essersi allenata guarderà la televisione, dove apprenderà del fidanzamento tra Faruk e Selin. Verranno intervistati in un programma di gossip, dove mano nella mano annunceranno il loro matrimonio e non solo.

Selin parlerà anche del loro trasferimento a Londra. "Shopping per le nozze" lo chiamerà, quindi in un attimo Emine capirà tante cose e non potrà fare altro che disperarsi.