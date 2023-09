Il personaggio di Behice in Terra amara lascerà la soap tv tra qualche settimana, dopo che verrà smascherata per l'omicidio di Hunkar. Esra Dermancioglu che le presta il volto interpretandone il ruolo ha parlato nelle ultime ore proprio del suo controverso personaggio, che ha definito come una donna cinica, bugiarda e priva di sentimenti. Un'analisi che trova concordi i telespettatori di Terra Amara.

Nelle prossime puntate Behice esce di scena: muore suicida

Behice non è certo uno dei personaggi più amati di Terra amara. Dal suo arrivo nella soap Tv, questa particolare figura non ha fatto altro che mettere zizzania e manipolare chiunque le capitasse a tiro, solo per raggiungere i propri scopi.

Sino ad arrivare ad uccidere Hunkar.

Il pubblico di Terra amara ora si sta chiedendo quando Behice verrà finalmente smascherata per l'atroce delitto. Scorrendo le anticipazioni, i telespettatori non dovranno attendere a lungo. Tra qualche settimana la si vedrà infatti uscire di scena. Non perchè finirà in prigione però, dato che ormai con le spalle al muro deciderà di gettarsi in un dirupo preferendo la morte al carcere.

L'attrice di Behice ammette: 'È una donna bugiarda e priva di sentimenti'

Il pubblico dirà quindi addio a Behice. L'attrice Esra Dermancioglu, che le ha prestato il volto sino a questa terza stagione di Terra amara, ha parlato proprio di questo suo personaggio in una recente intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni.

"E' una donna sadica, bugiarda e priva di sentimenti. Mai il minimo cedimento, persegue il suo obiettivo e riesce a manipolare abilmente chi la circonda”.

Chi è l'attrice che presta il volto a Behice

In questa terza stagione di Terra amara Behice è stata più che mai al centro delle intricate vicende della soap. Sino appunto al momento in cui si toglierà la vita pur di evitare di finire in prigione.

Ma cosa si sa dell'attrice che la impersona? Si tratta come già accennato di Esra Dermancioglu, attrice turca di 55 anni. Ha studiato alla Şahike Tekand Acting School ed è entrata a far parte del mondo della recitazione nel 2008. È diventata popolare grazie al ruolo di Mukaddes nella serie Crime 'Ne di Fatmagül'. Nella sua carriera ha preso parte a diverse Serie TV, tra le quali Sparrow Place, Dokanlar e Magnificent Century. Oltre che ovviamente a Terra amara. Riguardo alla sua vita privata non si hanno molte informazioni se non che è divorziata e ha una figlia.