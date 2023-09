Si profila un'altra settimana intensa per i personaggi di Un posto al sole. Nello specifico, dal 2 al 6 ottobre Michele continuerà a pensare alla sua ex, non avendo per nulla dimenticato il loro matrimonio.

Intanto Viola sarà nel panico a causa delle parole di Rosa. Quest'ultima l'ha messa al corrente del grosso pericolo che corre Damiano facendo l'infiltrato, mettendo da parte ogni astio provato verso la rivale d'amore e chiedendole di far cambiare idea al poliziotto.

Guai in arrivo anche a casa Ferri. Non fidandosi dei coniugi, Ida sarà sul punto di lasciare Napoli insieme al bambino.

Soltanto l'intervento di Marina si rivelerà provvidenziale, soprattutto quando la polacca sarà messa al corrente di un doloroso evento del passato della donna.

Anticipazioni Un posto al sole, dal 2 al 6/10: Viola nel panico per il pericolo a cui è esposto Damiano

Il segreto che Damiano ha cercato di tenere all'oscuro da Viola, è ormai venuto a galla grazie a Rosa, che di recente ha informato la donna del fatto che il poliziotto sta facendo l'infiltrato. La notizia che la vita stessa del suo amato è esposta ad un enorme rischio, non potrà che scatenare il panico in Viola che dovrà prendere una decisione sul da farsi: ascolterà l'appello di Rosa? A quanto pare sì, ma quando la donna si recherà a parlarne faccia a faccia con il diretto interessato, i due si abbandoneranno alla passione.

Ci sarà un evento che porterà Otello e Renato a trascorrere del tempo insieme, circondati dall'amore delle rispettive famiglie. Successivamente, la nostalgia colpirà Renato, il quale sentirà la mancanza dell'ex Giulia. Per sua fortuna, a tirargli su il morale ci penserà l'amico Otello.

Pur essendo stato scaricato da Diana, Alberto non ne vorrà sapere di farsi da parte.

L'avvocato continuerà a fare il filo all'architetto, ma i suoi tentativi finiranno per risultare molesti. Come se non bastasse, Alberto riceverà una risposta scioccante.

Ida apprende di un doloroso passato di Marina

Roberto, che sta cercando di persuadere Ida a lasciargli il figlio, dovrà fare i conti con la presa di posizione di Ida.

Le anticipazioni di questa soap opera napoletana svelano che la polacca non si fiderà in alcun modo dell'imprenditore e di sua moglie, a causa delle parole di Lara che continueranno a ronzarle nella mente. Sarà così che lei tenterà un'altra volta di scappare con Tommaso, ma cambierà idea dopo aver ascoltato le parole struggenti di Marina, legata al suo doloroso passato.

Quando Lara verrà a conoscenza della proposta allettante che Ida ha ricevuto, andrà su tutte le furie, preparandosi per vendicarsi di Marina.

Spazio anche agli altri personaggi di Upas, con Samuel che dovrà resistere ai corteggiamenti di Micaela, e con Nunzio che continuerà a concedersi ogni sorta di conquista femminile. Convinto che in questo modo possa alleggerire la delusione amorosa riguardante Rossella, alla fine il figlio di Franco si renderà conto di doverle chiedere scusa.

Spoiler Un posto al sole, Silvia riceve un'ignota notizia

Mentre il suo ex Michele continuerà a pensarla, non avendo digerito la separazione, Silvia dovrà fare i conti con una sorprendente notizia.

Problemi in arrivo anche a casa di Guido e Mariella. Tutto avrà inizio quando Bice e Sergio decideranno di separarsi amichevolmente, ma la donna si comporterà in maniera sprezzante e cinica con il figlio di Guido. Vedendo il giovane Gerry attraversare le stesse difficoltà che lo avevano colpito nell'adolescenza, il vigile cercherà di aiutarlo seppur invano. Dal canto suo, Mariella non sembrerà capire le ragione del marito.