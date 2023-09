Il 29 settembre è stata registrata la seconda puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, il quale andrà in onda questa domenica 1 ottobre su Canale 5 a partire dalle 14.

Nel corso dell'appuntamento con il talent, non potranno mancare momenti di forte tensione, stemperati da altri divertenti. In particolare, verrà lanciato un video esilarante che mostrerà una particolare abitudine della cantante Lil Jolie. Invece, il ballerino Simone non sarà indifferente alle battute di Garrison.

La classifica di ballo e canto di Amici 2023

Nel corso del prossimo appuntamento con Amici, riprenderanno le consuete classifiche per il ballo e il canto.

Per quanto riguarda la prima categoria, verranno chiamati in studio Garrison e Irma in qualità di giudici. Al primo posto, a pari merito, si posizioneranno Chiara e Sofia, le quali riceveranno diversi complimenti da parte dei due professionisti. Seguiranno Simone, Marisol, Kumo, Elia, Gaia e, infine, Nicholas.

Per quanto riguarda la gara di canto, invece, verrà chiamato Irama in qualità di giudice. Al primo posto ci saranno a pari merito Lil Jolie e Matthew. Seguiranno Holden, Mew, Mida, Holy Francesco, Petit, Space, Ezio, Stella e, infine, Sarah.

Gli allievi, tuttavia, affronteranno anche una prova improvvisazione e una inediti. Nel primo caso, Marisol, Gaia ed Elia saranno giudicati da Simone Nolasco.

Ad avere la meglio sarà l'allieva della maestra Celentano, la quale avrà la possibilità di ballare ad un evento importante. Per ciò che riguarda i cantanti, invece, saranno giudicati da Zef, il quale offrirà l'opportunità a Lil Jolie di produrre il suo brano.

Successivamente, Anna Pettinelli farà esibire una cantante di nome Alice, poiché sarà la possibile sfidante di Sarah o Mida.

Una reazione inaspettata ad Amici

Durante la gara dei ballerini di Amici, accadrà qualcosa di imprevisto. Garrison commenterà l'esibizione di Simone, dicendogli di essere brutto come lui. Tuttavia, il giovane allievo non la prenderà bene inizialmente, nonostante i tentativi del coreografo di aggiustare la situazione. Successivamente, il ballerino controbatterà, chiedendo se la maestra Celentano è bella.

L'intervento di Maria calmerà gli animi tempestivamente.

Durante la puntata, inoltre, Gaia e Nicholas dovranno affrontare il compito assegnato dall'insegnante di danza classica nel corso della settimana. Mentre l'allievo di Todaro non raggiungerà affatto un buon livello, la giovane ballerina riuscirà ad ottenere la sufficienza.

Momenti esilaranti ad Amici

Oltre ai tanti momenti di tensione, si assisterà a dei siparietti molto simpatici. In particolare, verrà mandato in onda un video, nel quale Lil Jolie si reca in palestra in ciabatte. Successivamente, Rudy regalerà ad Anna Pettinelli un'intera collezione di album di Tiziano Ferro, suggerendole di scegliere lei stessa la canzone che potrà cantare Holy Francesco, poiché hanno rifiutato le sue proposte precedenti.

Dopo la dimostrazione del compito di Gaia, la conduttrice proporrà a Giulia Stabile di eseguire lei la prossima coreografia voluta dalla maestra di danza classica. Tuttavia, la ballerina si rifiuterà simpaticamente.