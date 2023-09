Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda il 4 settembre 2023 su Rai3 alle ore 20:50, raccontano che Riccardo presserà Ross dopo aver notato la sua titubanza in merito alle loro imminenti nozze mentre Nunzio sarà in pena per questo matrimonio. La delusione sarà tanta, Nunzio fermerà il matrimonio? E poi ancora Giulia noterà lo strano comportamento di Luca, che non sa se rivelarle della sua malattia. Questa, purtroppo, non sarà l'unica preoccupazione della signora Poggi.

Anticipazioni Un posto al sole: Riccardo pressa Rossella sul matrimonio

Riccardo chiede a Rossella di sposarlo e la risposta è affermativa, con sua grande gioia. Anche la famiglia di Ross è felice, di certo nessuno si aspettava una mossa tanto importante da parte di Crovi, con il suo carattere schivo e spesso sfuggente. Ross inizialmente sarà al settimo cielo, finalmente può avere la famiglia che ha sempre desiderato. L'entusiasmo però durerà poco, in quanto cominceranno ad affacciarsi i primi dubbi. Ed ecco che a quel punto, Riccardo le farà pressione, temendo che possa cambiare idea. Intanto, Nunzio, venuto al corrente della notizia, sarà molto amareggiato.

Un posto al sole nuova puntata: Nunzio ferma le nozze di Rossella?

Vedremo Nunzio davvero in difficoltà dopo aver saputo del matrimonio di Rossella e Riccardo. Amareggiato, non si capaciterà di come Ross abbia potuto accettare, viste le confidenze che gli aveva fatto riguardo la crisi che stava attraversando. Non dimentichiamo che tra i due c'è stato un importante avvicinamento, anche se Ross ha voluto mantenere le distanze, essendosi sentita in colpa per il tradimento.

Il suo atteggiamento ha fatto soffrire Nunzio che, al contrario, sembra provare qualcosa di molto forte per lei. Non si esclude che nelle prossime puntate ci sia un cambio di carte in tavola e che Nunzio riesca a far cambiare idea a Rossella.

Trame e anticipazioni di Un posto al sole: Giulia in ansia per il rapporto con Luca e non solo

Michele ha cercato di convincere Luca a non lasciare Giulia per via della sua malattia, che sta inevitabilmente progredendo. Dal canto suo, De Santis non se la sente di essere un peso per Giulia e non vuole la sua compassione. Una circostanza imprevista potrebbe cambiare ogni cosa: Bricca si ammalerà, mostrando i primi segni di demenza senile. La reazione di Luca sarà quella di allontanarsi, mettendo Giulia in ansia e facendola soffrire, inconsapevole di quello che sta realmente succedendo all'uomo che ama.

Secondo le anticipazioni settimanali di Un posto al sole fino all'8 settembre 2023 Luca dovrà per forza di cose prendere una decisione mentre Rossella continuerà a dubitare riguardo le nozze con Riccardo, che cosa succederà?

Un posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su soap opera alle 20:50 circa e le puntate possono essere viste sia in streaming che in replica su RaiPlay.