Per qualche giorno si è parlato di un possibile allontanamento di Tinì Cansino dal cast fisso di Uomini e donne. Oggi, 1° settembre, questa teoria è stata smentita da alcuni siti e da chi ha partecipato alle prime due registrazioni della nuova edizione. L'attrice si è assentata solo alle riprese del 29 agosto, quindi il suo ruolo di terza opinionista non è a rischio nella stagione 2023/2024.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e donne

Tinì Cansino non è più opinionista di Uomini e donne: è questa l'indiscrezione che ha impazzato sul web dal 29 agosto ad oggi, ovvero da quando si è conclusa la registrazione della terza puntata della nuova edizione.

La blogger Gemma Palagi ha anticipato a fan e curiosi che l'ex star di Drive In non era in studio martedì scorso e per questo ha dato per scontato che non fosse stata riconfermata nel cast 2023/2024.

In realtà, le cose non starebbero proprio così: alcuni siti, tra cui Tvblog, precisano che l'attrice dai capelli rossi era regolarmente al fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti nelle prime riprese stagionali (quelle del 24 e 28/08), quindi si è assentata solo a quelle di qualche giorno fa (probabilmente per altri impegni o per questioni personali).

Il trio di opinionisti del dating-show di Canale 5, dunque, non è cambiato e dall'11 settembre tornerà a far compagnia ai telespettatori ogni pomeriggio a partire dalle ore 14:45.

Chi è tornato a Uomini e donne

Gli opinionisti di Uomini e donne erano già stati riconfermati da Maria De Filippi al termine dell'ultima puntata della scorsa edizione: quando Tina Cipollari le ha chiesto se lei, Gianni e Tinì avrebbero partecipato anche alla nuova stagione del dating-show, la conduttrice ha risposto affermativamente.

L'assenza di Cansino nella terza registrazione, dunque, non dipende da un allontanamento definitivo ma da altri motivi che al momento non sono noti.

Il cast del programma di Canale 5, però, ha subito qualche variazione rispetto a quello che ha animato l'annata 2022/2023: il Trono Classico è stato del tutto rinnovato (sono stati presentati tre tronisti, due ragazzi e una ragazza), mentre nel Trono Over ci sono stati sia addii che clamorosi ritorni.

I dubbi sui cavalieri di Uomini e donne

Le anticipazioni delle tre puntate che sono state registrate fino ad oggi (venerdì 1° settembre), fanno sapere che il parterre ha riaccolto tre personaggi che mancavano da un po' dagli Elios.

Il ritorno più apprezzato dal pubblico, è sicuramente quello di Barbara De Santi: la dama non si faceva vedere in studio da qualche anno e lo scorso 28 agosto ha dato il via ad una nuova avventura alla ricerca dell'anima gemella.

Anche tra i cavalieri del Trono Over ci sono delle vecchie conoscenze: Gero Natale (che ha preso parte alla stagione 2021/2022, attirando l'attenzione della tronista Samantha Curcio) e Silvio Venturato (ex corteggiatore di Gemma Galgani).

Per tre veterani che sono rientrati, due sono "spariti" dalla circolazione: Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato si sono assentati a tutte le riprese che ci sono state sino ad ora e mai nessuno ha mai spiegato perché.

Se il pugliese avrebbe trovato l'amore durante le vacanze (è stato visto e fotografato in compagnia di una ragazza mora in più occasioni, anche ad un matrimonio), il napoletano potrebbe aver deciso di non tornare più sotto i riflettori.

Stando ad una segnalazione che è arrivata al blogger Lorenzo Pugnaloni nei giorni scorsi, lo storico protagonista del dating-show si sarebbe confidato con alcuni fan anticipandogli che non avrebbe più partecipato al programma di Maria De Filippi per sua scelta.