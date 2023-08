Cosa succede nelle prossime puntate di Un posto al Sole in onda su Rai 3 dal 4-8 settembre 2023? La nuova stagione è pronta a regalare trame inedite e colpi di scena agli affezionati telespettatori. Le anticipazioni raccontano che Rossella accetta di sposare Riccardo, ma non è felice. Le nozze sono imminenti e i dubbi di Ross aumentano sempre di più.

Nel frattempo, Giulia è disperata per le precarie condizioni di salute di Bricca. Luca sembra insensibile al suo dolore, come mai?

Svolta nella vicenda che riguarda Lara. Roberto inizia infatti a sospettare che Tommaso non sia suo figlio e che Marina abbia sempre avuto ragione.

Un posto al sole puntate 4-8 settembre 2023: Rossella sposa infelice

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dal 4 all'8 settembre raccontano che Rossella riceverà la fatidica proposta di matrimonio da parte di Riccardo.

Rossella accetta di sposare Riccardo. La bella notizia arriva subito a Caffè Vulcano e Nunzio non la prende affatto bene, avendo la conferma di provare qualcosa di molto forte per Ross.

Da parte sua, Rossella inizia ad avere grossi dubbi riguardo le nozze, che sono imminenti: Come andrà a finire? Intanto, Roberto sta per far tremare il castello di bugie di Lara.

Anticipazioni Un posto al sole 4-8 settembre 2023: Roberto capisce che Tommaso non è suo figlio

Continuando con le trame delle nuove puntate di Un posto al sole vedremo Damiano ed Eduardo ancora protagonisti e complici.

Viola vede i due scambiarsi del denaro e comincia a farsi delle domande: che cosa sta nascondendo Damiano?

Marina e Silvana lasciano Palazzo Palladini, consentendo a Lara di introdursi ancora di più nella vita di Roberto. La troppa sicurezza di aver raggiunto il suo obiettivo, le sarà fatale.

Roberto comincia a notare dei particolari che lo riportano alle parole di Marina e non solo.

I sospetti sono ogni giorno più forti: Tommaso non è suo figlio, ma come fare ad arrivare alla triste e inevitabile verità?

Trame e anticipazioni Un posto al sole 4-8 settembre 2023: Giulia disperata per la sua amata cagnolina

Una strana coincidenza mette Luca a dura prova. Bricca, l'amatissima cagnolina di Giulia, non sta affatto bene.

Le sue condizioni di salute sono precarie e mostra segni evidenti di invecchiamento e demenza senile.

Proprio per il parallelismo con la patologia di cui soffre. Luca non riesce a offrire il suo sostegno emotivo e pratico a Giulia, che non si capacita di questa mancanza di sensibilità.

Sarà il momento giusto per Luca di raccontare a Giulia come stanno le cose? Non resta che aspettare le nuove puntate di Un posto a sole in onda su Rai 3 per scoprirlo.