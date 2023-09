Le anticipazioni di Un posto al sole per le puntate in onda da lunedì 11 a venerdì 15 settembre rivelano che Lara finirà in seri guai. Roberto deciderà infatti di far eseguire un test del DNA sul piccolo Tommy e non ammetterà repliche. La donna, messa spalle al muro, lascerà così Palazzo Palladini e chiederà sorprendentemente aiuto a Filippo.

Un posto al sole, trame 11-15 settembre: si avvicina il giorno del battesimo

Lara (Chiara Conti), eccitatissima per il Battesimo previsto per il 14 settembre, proverà a coinvolgere Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) con il suo entusiasmo.

La donna però non otterrà la reazione che avrebbe desiderato. Ferri si mostrerà infatti piuttosto distratto e annoiato e sembrerà preso da altro.

In effetti l'imprenditore sarà intento a leggere un articolo che parla della sua separazione da Marina (Nina Soldano) e le sue attenzioni saranno quindi rivolte esclusivamente a sua moglie.

Un posto al sole, puntate dall'11 al 15 settembre: Roberto vuole esaminare il DNA di Tommy

Ferri non solo penserà a Marina ma inizierà a riflettere anche sugli avvertimenti legati alla figura di Tommaso. L'uomo si renderà conto che per dissipare ogni dubbio dovrà procurarsi un oggetto di Tommaso e far eseguire un test di paternità. Roberto inizierà così a frugare nella borsa di Lara, ma proprio in quel momento sopraggiungerà la donna.

Martinelli farà una scenata e lascerà Palazzo Palladini, intimando all'uomo che, a causa della sua mancanza di fiducia, tra loro è finita. Roberto però non resterà affatto impressionato dal gesto, lo valuterà anzi come una sorta di ammissione di colpevolezza da parte di Lara.

Lara chiede aiuto a Filippo

Sempre più convinto di essere stato raggirato, Roberto contatterà Marina per scusarsi, la donna però non sembrerà propensa al perdono accingendosi a partire per Londra.

Nel frattempo Lara, rimasta senza alleati, farà un ultimo disperato tentativo chiedendo aiuto a Filippo (Michelangelo Tommaso). Va ricordato che sia lui che Serena (Miriam Candurro) si sono sempre mostrati comprensivi verso la donna, risulta tuttavia quanto meno complesso comprendere in che modo i coniugi Sartori potrebbero aiutare Lara.

Le anticipazioni rivelano che Martinelli chiederà a Filippo di riportare suo padre alla ragione, pregandolo di farlo tornare indietro in merito alla decisione di fare eseguire l'esame del DNA su Tommaso. Non è escluso che a questo punto la donna stia anche pensando di mettere le mani sull'esito dell'esame, una volta eseguito, per manometterne le risultanze.

Non resta che attendere le prossime decisive puntate per capire come andrà a finire.