Un posto al sole continua con nuovi episodi su Rai 3, e le anticipazioni di mercoledì 27 e giovedì 28 settembre annunciano puntate decisive.

Roberto riuscirà a trovare Tommaso e caccerà per sempre Lara dalla sua vita, ma dovrà affrontare Ida. Marina non si fiderà della madre di Tommy, ma Ferri sarà pronto ad avanzare una proposta che metterà con le spalle al muro la ex complice di Lara. Nel frattempo Otello e Raffaele discuteranno sulla scelta di Rosa in portineria. Bice continuerà a invadere le vite di Guido e Mariella.

Anticipazioni Un posto al sole: Marina diffida di Ida

Le anticipazioni di Un posto al sole di mercoledì 27 e giovedì 28 settembre raccontano che, dopo giorni di tensione, Tommaso verrà ritrovato. Roberto riuscirà a riabbracciare il bambino e caccerà per sempre Lara dalla sua vita. I problemi da risolvere, però, saranno tutt'altro che finiti, perché Ida non rinuncerà facilmente al figlio. Roberto penserà di fare una proposta che metterà Ida con le spalle al muro, mentre Marina continuerà a nutrire molta diffidenza nei suoi confronti. Non è ancora chiaro cosa chiederà Roberto a Ida, ma pur di avere Tommaso nella sua vita potrebbe chiedere alla donna di vivere a Palazzo Palladini.

Anticipazioni puntate di mercoledì 27 e giovedì 28 settembre: Bice invadente

Le puntate di Un posto al sole di mercoledì 27 e giovedì 28 settembre vedono al centro dei riflettori anche la coppia formata da Guido e Mariella. I due saranno sempre più esasperati dalla presenza di Bice, che dopo aver lasciato il marito diventerà più invadente del solito.

Guido chiederà alla moglie di trovare una soluzione e Mariella si impegnerà affinché la sua amica decida di perdonare Sergio. Se Bice tornasse con il marito, smetterebbe di essere insistente con i due amici, ma non sarà un'impresa facile. Non è detto che Sergio desideri davvero ricominciare con la moglie, dopo aver riconquistato la tanto agognata libertà.

Raffaele pensa a Rosa per la portineria, ma Otello si oppone a questa possibilità

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Raffaele sarà in procinto di partire per Barcellona. Prima di raggiungere Ornella e Patrizio, tuttavia, il portiere di Palazzo Palladini dovrà trovare un sostituto. Penserà a Rosa, che si è sempre mostrata molto volenterosa. Otello, tuttavia, non sarà affatto d'accordo con la possibilità che la donna occupi provvisoriamente la portineria. Per far cambiare idea all'amministratore di condominio, Raffaele avrà pronto un escamotage, ma non è detto che funzioni.