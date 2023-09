Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni per ciò che riguarda gli episodi di giovedì 28 e venerdì 29 settembre svelano che sia Marcello Barbieri che Salvatore Amato nutriranno dei forti dubbi: il primo in merito al fratellastro e il secondo sull'esistenza di Tullio, il fidanzato di Elvira Gallo. Vittorio Conti e Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo s'incontreranno per stilare un discorso di ringraziamento per un premio che hanno vinto entrambi e ciò si rivelerà una ghiotta occasione per un riavvicinamento.

Marcello, grazie al prezioso aiuto di Maria Puglisi, riuscirà a trovare Matteo Portelli, nel frattempo la Contessa Adelaide e il Commendatore Umberto Guarnieri sembreranno far pace. Diletta D'Ambrosio porterà a Conti un dossier che attacca Tancredi.

Salvo dubita dell'esistenza di Tullio

Le trame de Il Paradiso delle Signore 8, in merito alle puntate del 28 e 29 settembre, evidenziano che Marcello, dopo aver scoperto che Matteo è il fratellastro, maturerà dei forti dubbi in merito.

Dubbi che aleggeranno anche nella mente di Salvatore, il quale non sarà poi così sicuro che Tullio esista realmente, ma Alfredo Perico ci terrà a smontare l'ipotesi del cameriere dando credito alle parole di Elvira Gallo.

Umberto scoprirà che Flora Gentile Ravasi si è lasciata sfuggire dell'esistenza di Odile, la figlia della contessa creduta morta per tutto questo tempo, con Fiorenza Gramini e sarà furibondo con la ragazza. Angela consiglierà a Marcello di indagare a fondo sul fratellastro Matteo.

Angela, inoltre, darà un prezioso suggerimento al fratello, invitandolo a guardare all'interno di una scatola dove loro madre conservava antichi ricordi, così Marcello troverà una lettera dai toni toccanti.

Vittorio e Matilde s'incontreranno per stilare un discorso di ringraziamento per un premio che hanno vinto entrambi e ciò si rivelerà una splendida occasione per un riavvicinamento.

Torna il sereno tra Adelaide e Umberto

Marcello leggerà la lettera conservata all'interno della scatola e scritta dalla madre di Matteo per la signora Barbieri.

Le toccanti parole faranno optare lo faranno mettere alla ricerca di Portelli per avere un chiarimento.

Marcello chiederà l'aiuto di Maria, la quale grazie a un escamotage riuscirà in un battibaleno a scoprire dove si trova Matteo. Intanto anche Irene dubiterà dell'esistenza di Tullio.

Salvo, proprio in merito al fidanzamento di Elvira, farà un'inattesa scoperta, nel frattempo sembrerà tornare il sereno tra Adelaide e Umberto.

Diletta consegnerà a Vittorio un dossier che attacca Tancredi.