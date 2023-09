Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 25 a 29 settembre e i colpi di scena non mancheranno.

Marina e Roberto decideranno di temporeggiare nel rivolgersi alla polizia, nella speranza che Lara possa aiutarli a trovare Ida e Tommaso. Il piano funzionerà e il bambino sarà ritrovato da Ferri che però dovrà gestire Ida e Marina. Quest'ultima non si fiderà affatto della madre di Tommaso e Roberto farà a Ida una proposta.

Non mancherà lo spazio per gli altri personaggi, con Nunzio che per dimenticare Rossella si consolerà con Diana e la partenza di Raffaele.

Spoiler di Un Posto al sole: Roberto evita di chiamare la polizia

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che nella settimana dal 25 al 29 settembre la tensione sarà alle stelle. Marina e Roberto saranno a un passo dal denunciare Lara, visto che non riusciranno a trovare Ida e Tommaso.

La signora Martinelli, tuttavia, avrà uno stratagemma che potrebbe riportare madre e figlio da lei. Marina si lascerà convincere da Roberto a temporeggiare prima di chiamare le forze dell'ordine. Il piano di Lara funzionerà e Tommaso sarà ritrovato, ma i problemi saranno tutt'altro che finiti a casa Ferri.

Anticipazioni settimana dal 25 al 29 settembre: Roberto caccerà Lara

Le puntate di Un Posto al sole dal 25 al 29 settembre vedranno al centro dei riflettori Roberto che dopo aver ritrovato Tommaso caccerà via per sempre Lara dalla sua vita.

Marina, invece, sarà molto diffidente nei confronti di Ida e Roberto prenderà una decisione.

Il signor Ferri farà a Ida una proposta che la metterà con le spalle al muro. Le trame non rivelano di cosa si tratti, ma Roberto potrebbe chiedere a Ida di restare con suo figlio a casa Ferri in cambio del silenzio con la polizia.

Alberto furioso per Diana, Nunzio proverà a dimenticare Rossella

Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che nella settimana dal 25 al 29 settembre Alberto continuerà a corteggiare Diana. Per l'avvocato Palladini, tuttavia, presto arriverà l'ennesima delusione perché capirà che Diana lo ha preso in giro. Come sempre, Alberto sfogherà la sua rabbia anche su Clara, e Niko proverà a intervenire per farlo ragionare.

Diana, invece, sarà un'ottima distrazione per Nunzio che farà di tutto pur di togliersi dalla testa Rossella, ormai prossima al matrimonio. Infine, per Raffaele arriverà il momento di raggiungere sua moglie e Patrizio a Barcellona. Il portiere riuscirà finalmente a trovare qualcuno in grado di sostituirlo e quindi potrà partire senza preoccupazioni. A prendere il posto in portineria sarà Rosa, anche se Otello in un primo momento non sarà d'accordo.