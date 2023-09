Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Nelle puntate attualmente in onda Roberto ha finalmente scoperto la verità su Tommy e ha ottenuto il perdono di Marina. Le anticipazioni confermano che la storica coppia deciderà di tenere il bambino. Resta però da capire come reagiranno Lara e Ida di fronte a questi nuovi sviluppi. Le due donne sono legate da un accordo ma, alla luce degli ultimi eventi, tutto potrebbe cambiare inesorabilmente.

Un posto al sole: Lara è stata sconfitta

Oramai i giochi per Lara (Chiara Conti) sembrano fatti.

La donna, apparentemente, non ha più nessuna via di scampo. Anche ipotizzando uno scenario assurdo in cui Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) la perdona, senza pretendere il test, Lara dovrebbe vivere una vita intera col dubbio che Ferri possa cambiare idea in qualsiasi momento.

Probabilmente Martinelli presto se ne renderà contro. Del resto il fatto che la donna abbia deciso di chiedere aiuto a Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) denota che non abbia ancora realizzato la gravità della situazione.

Roberto e Marina accolgono Ida e Tommy?

Le anticipazioni confermano che Ferri e Marina decideranno di tenere il bambino, ma non specificano altro. I due vorranno semplicemente tenerlo al sicuro da Lara o avranno un progetto di formare una famiglia?

Per quanto i fan desiderino tale scenario, va detto che i due non potrebbero mai adottare Tommy per vie legali, quindi la loro unica possibilità sarebbe quello si stringere un accordo con Ida (Marta Anna Borucinska).

Al momento quest'ultima ha capito poco di cosa sia successo e continua a chiedere il battesimo per il suo piccolo.

Nel frattempo Serena ha già intuito la verità: se questa ipotesi venisse rivelata a Ferri e sua moglie, i due potrebbero cercare di contattare la ragazza e formulare un patto con con lei, simile a quello fatto con Lara.

A Lara resta solo la vendetta

Al momento l'opzione migliore per Lara sarebbe quella di dire la verità, restituire il bambino a Ida e scappare, ma Martinelli non intende rinunciare in nessun modo a Ferri.

A questo punto, l'unica possibilità della donna sarebbe quella di manipolare il test del DNA scambiando le provette o corrompendo qualche impiegato.

Si tratta di ipotesi abbastanza inverosimili, ma mai quanto acquistare un bambino, quindi tutto resta possibile nell'universo di Upas. In ogni caso per Lara le cose si metteranno sicuramente male e alla donna, a un certo punto potrebbe restare solo la vendetta e in quel caso a rischiare potrebbe essere Tommy. C'è in effetti la conferma che Tommy sparirà, mettendo in agitazione Roberto, resta da capire però che ruolo avranno Ida e Lara nella sparizione del piccolo.