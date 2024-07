C'è un'importante novità per i fan di Un posto al sole: venerdì 12 luglio la soap non andrà in onda per lasciare spazio all'atletica leggera, ma giovedì 11 ci sarà un imperdibile doppio appuntamento. Le anticipazioni rivelano che in mezzo a numerose storie drammatiche ci sarà spazio anche per una vicenda più leggera, dal sapore un po' proibito.

Nelle prossime puntate di Upas, verrà affrontata l'eccessiva trasgressività di Micaela. I giochi erotici di quest'ultima metteranno in forte imbarazzo sua sorella Manu. A quanto pare anche Samuel, orientato a un rapporto più romantico, sarà a disagio con le velleità da dominatrice della sua compagna.

Micaela gioca a fare la padrona con Samuel

Nelle puntate di Un posto al sole, attualmente in onda, è stato mostrato il rapporto "intimo" tra Samuel e Micaela, ovviamente rimanendo perfettamente nei limiti del consentito per una soap per famiglie. I due si divertono a fare alcuni giochi di ruolo in cui Micaela (Gina Amarante) dà ordini al suo sottomesso. La rappresentazione di queste situazioni è molto pudica e si avvicina più alla commedia che all'erotismo. In ogni caso, pare che la passione della gemella diventerà centrale nelle prossime puntate.

Le anticipazioni rivelano infatti che l'eccessiva trasgressività della ragazza finirà per mettere molto a disagio Manuela in quanto coinquilina e anche in difficoltà Samuel (Samuele Cavallo), che vorrebbe portare la relazione su binari più romantici.

Un video del Vulcano diventa virale

Nelle prossime puntate, Micaela, col suo solito atteggiamento altezzoso, si vanterà con Nunzio (Vladimir Randazzo) e Samuel di aver fatto salire i numeri delle pagine social del Vulcano. A riprova delle sue parole, la gemella mostrerà alcuni grafici che illustrano l'aumento dell'engagement del locale.

La "social manager" spiegherà ai due ragazzi, piuttosto confusi, che il merito è anche loro.

A quanto pare, infatti, il picco di contatti è avvenuto grazie a un video che vede i due litigare in cucina. I due non prenderanno bene la cosa e, una volta rimasti soli, Samuel si sfogherà con il suo amico.

Lo sfogo di Samuel

Samuel non si lamenterà solo del solito menefreghismo della sua ragazza, ma confiderà a Nunzio di essere stanco dei giochi erotici umilianti che Micaela lo costringe a fare.

Il ragazzo ammetterà che all'inizio era divertito da quelle situazioni, ma che adesso non ne può più e vorrebbe darci un taglio.

Nunzio consiglierà al suo amico di essere sincero; in fondo Micaela potrebbe anche apprezzare la sua risolutezza. Il ragazzo così prenderà coraggio e spiegherà alla gemella che vorrebbe un rapporto meno trasgressivo e più romantico. Le trame, però, si fermano qui e non rivelano quale sarà la reazione di Mica.