La puntata di giovedì 28 settembre di Un posto al sole si è conclusa con la partenza di Raffaele, che ha affidato ufficialmente il ruolo "momentaneo" di portiere a Rosa e Diego. La nascita di questa insolita collaborazione professionale ha portato molti spettatori a ipotizzare una possibile futura relazione tra Giordano junior e la nuova portiera.

Intanto su Rai 3 lo sceneggiato non andrà in onda venerdì 29 settembre per consentire al daily dramma partenopeo di rimettersi in pari con la programmazione, dopo il doppio episodio imprevisto del 22 settembre.

Un posto al sole: Raffaele Giordano lascia Palazzo Palladini

Raffaele (Patrizio Rispo) ha lasciato il Palazzo Palladini per raggiungere Ornella e Patrizio in Spagna per una vacanza, la cui durata non è stata ben chiarita. In ogni caso, gli spettatori possono restare tranquilli, l'attore tornerà regolarmente al suo posto. Di sicuro, Raf sarà presente per le puntate natalizie, ma probabilmente potrebbe apparire anche prima.

L'assenza dello storico portiere è un evento decisamente inaspettato e tale mancanza andava in qualche modo colmata. Già da inizio settembre, diverse puntate sono state dedicate alla ricerca di un degno sostituto e alla fine, con il benestare degli spettatori, la scelta è ricaduta su Rosa Picariello (Daniela Ioia).

Upas: Palazzo Palladini avrà due portieri

Sarà quindi a Rosa a raccogliere la pesante eredità di Raffaele. La donna però non affronterà da sola l'arduo compito, al suo fianco ci sarà infatti anche Diego Giordano (Francesco Vitiello).

Raffaele ha deciso infatti di aiutare la donna, affiancandole qualcuno che possa occuparsi delle questioni amministrative e di relazione con i condomini, mentre Picariello si occuperà delle pulizie e di curare il giardino.

Diego e Rosa: un nuovo amore in arrivo?

Diego e Rosa si troveranno quindi a collaborare spalla a spalla. Tempo fa l'attore Francesco Vitiello aveva affermato che ci sarebbe stata una nuova storia d'amore per lui e l'eventualità che questa possa avvenire con Rosa è decisamente suggestiva. Gli spettatori vogliono da tempo che il giovane Giordano trovi una compagna adeguata.

Allo stesso tempo, Rosa, considerata la delicata situazione con Damiano, è ormai rimasta single. I presupposti per vederli insieme, quindi, ci sono decisamente tutti.

Fantasticando su un eventuale futuro in cui Raffaele e Ornella cederanno il passo a una nuova generazione di personaggi, risulterebbe interessante l'idea di vedere Diego e Rosa al loro posto. Quest'ultima è rapidamente entrata nel cuore degli spettatori, mentre il figlio di Raf è ormai un'istituzione della soap, dal momento che resta uno dei pochi personaggi presenti sin dalla primissima puntata.

La teoria di una loro relazione è tutt'altro che accampata in aria anche se va chiarito che, al momento, non ci sono anticipazioni che suggeriscano un'eventualità del genere. Se dovesse accadere, sarebbe qualcosa di graduale e dilatato nel tempo. Tuttavia, il fatto che i due dovranno lavorare assieme, potrebbe favorire tale scenario.