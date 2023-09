Nuovi colpi di scena a Beautiful sono pronti a stupire i telespettatori di Canale 5 e le anticipazioni annunciano che i riflettori saranno puntati su Ridge e Taylor.

Il ricongiungimento di Finn e Steffy renderà felici tutti, ma quando Ridge vedrà sui social un selfie di Brooke e Deacon si sentirà deluso. L'uomo andrà a fare una passeggiata con Taylor e tra loro scatterà un bacio passionale e inaspettato. Nel frattempo, Finn e Steffy condivideranno la gioia di essersi ritrovati e si giureranno amore eterno.

Anticipazioni Beautiful: Steffy e Finn felici di aver riunito la loro famiglia

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che presto per la famiglia Forrester arriveranno momenti ricchi di felicità. Dopo essersi liberato dalla prigionia di Sheila, Finn potrà riabbracciare Steffy, Kelly e Hayes e non potrebbe chiedere di più. Nel frattempo, Brooke sarà sorpresa di vedere arrivare nel suo ufficio Hope e Deacon, entusiasti per i nuovi progetti di lavoro della stilista. La figlia di Brooke sarà molto contenta di vedere i suoi genitori insieme e penserà di scattare un selfie per immortalare il momento. Hope pubblicherà la foto sui social con la didascalia "Mamma e papà insieme", ignara di quello che di lì a poco avrebbe provocato.

Anticipazioni prossime puntate: Ridge deluso da Brooke

Le prossime puntate di Beautiful vedranno Ridge e Taylor al settimo cielo per la felicità ritrovata di Steffy. Sapere che Finn è vivo ha regalato un'emozione immensa a tutti loro e sarà d'obbligo condividere con i follower la meravigliosa notizia. Steffy e Finn poseranno per Taylor.

Poco dopo, il telefono della madre di Steffy non smetterà di squillare per le tante notiche dei like ricevuti e quando Taylor guarderà lo schermo non potrà fare a meno di notare il selfie di Hope, Deacon e Brooke. La donna lo farà vedere a Ridge che si sentirà ancora una volta deluso da sua moglie. Prima di partire, infatti, l'uomo aveva chiesto a Brooke di stare lontana da Deacon e vederla sorridente accanto a lui lo farà ammutolire.

Per tirarlo su di morale, Taylor proporrà una passeggiata.

Taylor consolerà Ridge in un'atmosfera magica

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nelle prossime puntate Ridge e Taylor andranno a prendere una boccata d'aria dopo aver visto il selfie di Hope con i suoi genitori. Taylor chiederà scusa a Forrester per avergli mostrato la foto, ma lui le risponderà che in un modo o nell'altro l'avrebbe vista ugualmente. Ridge esprimerà la sua delusione nel sapere che sua moglie, subito dopo la sua partenza si è riavvicinata a Deacon, ma poi vorrà pensare solo alle cose belle. "Non sono mai stato così orgoglioso di avere dei figli con te" dirà Ridge a Taylor e tra loro l'atmosfera sarà magica. La passione non tarderà ad arrivare e scatterà un bacio inaspettato e carico di sentimenti.