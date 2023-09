Soprattutto nei film di supereroi, può capitare che un personaggio sia talmente potente da risultare difficile da gestire. Si tratta di protagonisti che potrebbero risolvere tutto in pochi secondi, mandando così all'aria qualsiasi trama.

In misura minore, nel mondo di Un posto al sole, Franco risulta avere questo limite/vantaggio narrativo. Quando accade qualcosa tutti i fan reclamano il suo intervento, costringendo gli sceneggiatori ad inventarsi motivazioni disparate che costringano l'eroe di Upas a restare in disparte. In particolare molti hanno notato che in questi episodi, la presenza di Boschi avrebbe cambiato totalmente il corso degli eventi.

Da Lara a Damiano, passando per Giulia e Raffaele a seguire verranno analizzate tutte le storyline che Boschi avrebbe potuto risolvere con la sua sola presenza.

Un posto al sole: l'assenza di Franco si fa sentire

il loro rientro era auspicato a settembre, ma a quanto pare Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Cladia Ruffo) non torneranno in tempi così brevi. Molti fan hanno sottolineato quanto sia pesante l'assenza del supereroe di palazzo Palladini in questo periodo La sua presenza infatti avrebbe potuto cambiare il corso di numerose trame.

Per iniziare, Raffaele (Patrizio Rispo) non ha ancora raggiunto la moglie in vacanza perché manca un portiere. Al momento tutto sembra indicare che Rosa Picariello sarà la prescelta ma se ci fosse stato Franco, Raffaele non ci avrebbe pensato due volte ad affidare a lui l'incarico.

Del resto, in passato, lo aveva già promosso ad angelo custode di palazzo Palladini.

L'influenza di Boschi, su Nunzio e Damiano

Restando a Palazzo Palladini, c'è un'altra trama che Franco avrebbe potuto influenzare. Se Michele si è accorto subito e qualcosa non andava in Luca, pensate una persona come Franco in quanto avrebbe potuto scoprire la malattia di De Santis, dando un corso diverso alla sua relazione con Giulia.

C'è poi da considerare l'influenza che avrebbe potuto avere Franco su Nunzio. L'uomo di sicuro avrebbe sconsigliato al figlio di corteggiare Diana Della Valle, indirizzandolo, involontariamente, prima verso Rossella.

Inoltre come non pensare a Damiano: è vero che il poliziotto sta agendo sotto copertura, ma con Franco a fargli da mentore avrebbe sicuramente commesso meno errori, tra cui quello che ha portato alla morte di uno dei giovani affiliati di Eduardo.

Cosa sarebbe successo se Franco avesse indagato su Lara

Marina (Nina Soldano) ha dovuto agire da sola, chiedendo aiuto a Silvana (Anna D'Agostino) ed i risultati non sono stati dei migliori. Le cose però sarebbero andate diversamente se Boschi avesse indagato. L'uomo, abituato ad indagini ben più rischiose, avrebbe raccolto subito prove necessarie ad incastrare Lara, mettendo fine a questa vicenda.