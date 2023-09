Nella puntata di Un posto al sole su Rai 3 dell'11 settembre ci saranno importanti novità per i protagonisti della soap partenopea. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Niko verrà a conoscenza dei progetti di Franco, in merito alla terrazza e informerà Giulia, che resterà spiazzata. Nel frattempo, il giovane Poggi rivedrà Manuela. Inoltre, durante l'episodio, Viola inizierà a sospettare che Damiano stia aiutando Eduardo, mentre Rosa sarà gelosa della professoressa Bruni.

Un posto al sole, anticipazioni 11/9: Niko avverte Giulia dei progetti di Franco

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Franco, Angela e Bianca si sono trasferiti in Sicilia. Boschi ha sempre gestito l'appartamento di Palazzo Palladini, per conto di sua sorella Anna, proprietaria della terrazza. Nella serata di lunedì 11 settembre, Niko metterà al corrente Giulia, delle intenzioni di Franco, in merito alla casa dove vive in affitto. Le anticipazioni diffuse in rete, al momento, non rivelano dettagli in più in merito a cosa abbia in mente di fare Franco, con l'appartamento di Posillipo. Pertanto, non è ancora chiaro se la signora Poggi verrà delegata dal genero, di gestire gli affitti dei coinquilini o se le intenzioni di Boschi siano altre.

Un posto al sole, puntata 11/9: Giulia resta spiazzata dal progetto di Franco

L'unica cosa certa, al momento, è che Niko si farà portavoce del cognato e avrà il compito di parlare con sua mamma, in merito alla richiesta di Franco. Le anticipazioni dell'episodio di Un posto al sole dell'11 settembre, inoltre, informano di un particolare importante.

A tal proposito, Giulia Poggi resterà spiazzata, sentendo le parole di suo figlio. Attualmente, non è chiaro di cosa si tratti. Va ricordato, però, che nelle recenti puntate della soap partenopea, la nonna di Bianca ha iniziato una convivenza con Luca De Santis e fra il primario e la mamma di Niko è scoccata, ancora una volta, la scintilla.

Boschi, pertanto, potrebbe rovinare l'equilibrio della coppia, magari facendo occupare le stanze vuote, con nuovi inquilini.

Un posto al sole, episodio 11/9: Niko scopre novità su Bricca e rivede Manuela

Nel frattempo, Niko avrà anche altri pensieri per la testa, perché al rientro dalle vacanze, verrà a conoscenza di novità su Bricca. Al momento, le anticipazioni di Un posto al sole non forniscono particolari in più sul cagnolino di Giulia, ma potrebbe essere ipotizzabile che la signora Poggi informi suo figlio delle condizioni di salute dell'animale domestico. L'avvocato, inoltre, rivedrà Manuela e fra i due ex fidanzati ci sarà un incontro emozionante. Micaela, inoltre, convincerà Serena a tentare di fare riavvicinare il papà e la zia di Jimmy. Viola, invece, inizierà ad avere sospetti su Damiano, a causa della frequentazione assidua con Eduardo, mentre Rosa vedrà la professoressa Bruni insieme al suo ex e sarà gelosa.