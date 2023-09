L'ex corteggiatore Andrea Foriglio vuole tornare a Uomini e donne, questa volta in veste di tronista. L'osteopata romano sembra avere le idee chiare e, per raggiungere il suo obbiettivo, ha fatto pure un appello a Maria De Filippi. Resta da capire se la conduttrice pavese gli darà questa seconda chance, magari nella seconda parte della stagione di Uomini e donne.

Andrea Foriglio è ancora single: vuole tornare a Uomini e donne

Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Nicole Santinelli, continua a far parlare di sé. Dopo l'esperienza a Uomini e donne, conclusasi lo scorso maggio, l'osteopata romano ha continuato a restare sotto i riflettori.

Solo qualche settimana infatti, ha vinto il titolo de 'Il più bello d'Italia 2023'. Un titolo che, negli anni passati, ha portato bene a personaggi del calibro di Ettore Bassi, Gabriel Garko e Giorgio Mastrota. Nonostante tutto però, ad oggi, Andrea Foriglio è ancora single. Non ha ancora trovato la sua anima gemella e la vuole trovare proprio in televisione. Lo ha dichiarato lui stesso sulle pagine di Nuovo Tv, dove non ha nascosto il desiderio di poter tornare a Uomini e donne.

L'appello di Andrea a Maria De Filippi: 'Fammi fare il tronista'

Sulle pagine della rivista, l'ex corteggiatore si é rivolto a Maria De Filippi, dicendo: "Dammi una seconda possibilità, fammi fare il tronista".

Parole chiare e nette che non lasciano adito a dubbi.

Andrea punta al Trono. A questo punto, viene da chiedersi se Maria soddisferà questo desiderio oppure no. Non è la prima volta che ad un ex corteggiatore viene offerto il Trono a Uomini e donne.

Una cosa è certa: Andrea non sarà uno dei tronisti nella prima parte della nuova stagione. Le prime registrazioni sono già avvenute qualche giorno fa e tra i tre nuovi tronisti non c'è l'ex corteggiatore di Nicole.

Andrea Foriglio sarà uno dei prossimi tronisti di Uomini e donne?

Maria De Filippi potrebbe quindi accogliere l'appello di Andrea e farlo sedere sul Trono magari nella seconda parte della stagione. È ancora presto per dirlo. Non resta che aspettare per scoprire se l'appello di Foriglio cadrà nel vuoto oppure no. Se dovesse fare ritorno nel programma, sarebbe per lui anche un modo per riscattarsi, visto che durante l'esperienza come corteggiatore, a detta sua, non é stato compreso.

In molti lo hanno giudicato come una persona finta e impostata. Lui invece, si ritiene una persona determinata e decisa. Sembra che all'osteopata romano piacciano i riflettori della Tv, visto che nel corso dell'intervista, ha ammesso che non gli dispiacerebbe partecipare a dei reality show, come ad esempio all'Isola dei famosi e al Grande fratello.