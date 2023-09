Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste nella settimana 11-15 settembre in prima visione assoluta su Rai 3 rivelano che ci sarà spazio per la resa dei conti tra Roberto e Lara.

I due, infatti, si ritroveranno ai ferri corti e questa volta sarà il ricco imprenditore a prendere in mano le redini della situazione, perché vuole tutta la verità sul piccolo Tommaso.

Spazio anche alle vicende di Damiano che, dopo essere stato beccato da Viola in compagnia di Eduardo, si ritroverà seriamente nei guai.

Damiano rischia guai serie: anticipazioni Un posto al sole 11-15 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 15 settembre, rivelano che Viola resterà meravigliata dall'incontro al quale ha assistito tra Damiano ed Eduardo.

La donna si renderà conto che c'è qualcosa che non va in tutta questa vicenda, motivo per il quale vorrà indagare per cercare di scoprire cosa sta succedendo.

In questo modo, quindi, Damiano si ritroverà a rischiare grosso: il suo progetto segreto con Eduardo potrebbe venire a galla da un momento all'altro e in tal modo metterlo seriamente nei guai col suo lavoro.

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera serale di Rai 3, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate alle vicende di Roberto Ferri.

Roberto Ferri spietato: anticipazioni Un posto al sole 11-15 settembre

Il ricco imprenditore, infatti, si ritroverà a essere assalito da mille dubbi legati al piccolo Tommaso: dopo aver creduto ciecamente al fatto che quel bambino fosse suo figlio, Ferri inizierà a cambiare idea e si renderà conto che ci sono un po' di cose che non quadrano.

Per tale motivo, quindi, Roberto si mostrerà a dir poco spietato nei confronti della sua ex Lara: vuole effettuare il test del Dna a tutti i costi e questa volta intende andare avanti per la sua strada.

Un duro colpo per Lara, la quale si renderà conto che sta rischiando davvero grosso e che al più presto potrebbe ritrovarsi messa con le spalle al muro.

Lara disperata e chiede aiuto a Filippo: anticipazioni Un posto al sole

Tuttavia, Lara non sarà disposta ad arrendersi facilmente: le anticipazioni di Un posto al sole al 15 settembre rivelano che la donna si rivolgerà a Filippo, al quale chiederà di far ragionare suo padre e in tal modo convincerlo a cambiare idea in merito a questo test del Dna sul piccolo Tommaso.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione in casa Ferri, le trame della soap opera rivelano che si tornerà a parlare anche di Nunzio.

Il giovane cuoco, dopo essere rientrato al Caffè Vulcano, riceverà una notizia del tutto inaspettata da parte di Silvia, che finirà per metterlo in crisi.