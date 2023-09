L'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole previste per l'autunno su Rai 3 potrebbe essere caratterizzato da una serie di colpi di scena legati in primis alle vicende di Damiano che, dopo aver fatto credere a Eduardo di essere dalla sua parte, in realtà lo sta incastrando con la polizia: il poliziotto potrebbe ritrovarsi a rischiare la vita e far vivere a Viola un momento di disperazione.

Spazio anche alle vicende di Nunzio che, per una bravata di troppo, potrebbe ritrovarsi ricoverato in ospedale.

Damiano rischia grosso nelle prossime puntate di Un posto al sole

Nel dettaglio, le nuove puntate di Un posto al sole rivelano che Damiano porterà avanti il suo rischioso e pericoloso "doppio gioco".

Farà credere al malavitoso Eduardo di essere dalla sua parte e di volerlo aiutare nei suoi piani criminali, portandogli informazioni preziose che riesce a recuperare dal suo lavoro come poliziotto.

In realtà, però, Damiano sta collaborando con i suoi colleghi per incastrare definitivamente l'uomo e tutte le persone che lavorano con lui.

Di conseguenza, nel corso dei prossimi episodi della soap opera, questa situazione potrebbe assumere una piega del tutto inaspettata.

Viola disperata per le sorti di Damiano nelle prossime puntate di Un posto al sole?

Sì, perché Damiano rischia di essere scoperto per il suo doppio gioco e a quel punto potrebbe ritrovarsi in serio pericolo di vita.

Eduardo potrebbe perdere le staffe e il pieno controllo della situazione nei confronti dell'uomo, al punto da aprire il fuoco contro l'ex compagno della sorella e farlo finire in ospedale.

Il poliziotto, quindi, potrebbe ritrovarsi a lottare tra la vita e la morte, lasciando Viola in un vortice di disperazione. La donna, infatti, in questa circostanza potrebbe rendersi conto chiaramente di provare qualcosa di forte nei confronti del poliziotto e a quel punto mettere in discussione definitivamente il suo matrimonio con Eugenio.

Nunzio ricoverato nelle prossime puntate di Un posto al sole?

Spazio anche alle vicende di Nunzio che, per provare a dimenticarsi dell'imminente matrimonio tra Rossella e Riccardo, alzerà un po' troppo il gomito lasciandosi andare ad una serata di eccessi.

Per tale motivo, quindi, il ragazzo potrebbe ritrovarsi ad essere ricoverato in ospedale dopo questa notte di sballo.

E, a prendersi cura di lui, potrebbe esserci proprio la dottoressa Graziani che a quel punto potrebbe indagare sui motivi che hanno spinto Nunzio a lasciarsi andare in quel modo, al punto da ritrovarsi ricoverato in ospedale. Il ragazzo confesserà il suo sentimento per la dottoressa? Lo scopriremo nei prossimi episodi.