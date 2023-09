Cambio programmazione per La Promessa a partire dal prossimo lunedì 25 settembre 2023. Gli spettatori e appassionati della soap opera che alle 16:20 si collegheranno sulla rete ammiraglia Mediaset per seguire le nuove puntate, resteranno profondamente delusi.

Dal prossimo lunedì, infatti, l'appuntamento con la serie iberica sparisce dalla programmazione del pomeriggio per lasciare spazio ad Amici 23 e al Grande Fratello.

Cambio programmazione La Promessa: la soap sospesa dal 25 settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione per La promessa prenderà il via il prossimo lunedì 25 settembre, quando ci sarà la sospensione della messa in onda nella fascia del primo pomeriggio.

Tutti gli appassionati della soap che desidereranno seguire le nuove puntate in prima visione assoluta, resteranno profondamente amareggiati.

Alle 16:20, infatti, non è più previsto l'appuntamento con la soap opera iberica, bensì ci sarà spazio prima per la striscia quotidiana di Amici 23 e poi a seguire per il Grande Fratello.

La soap La Promessa sparisce dal palinsesto di Canale 5

Alle 16.55, invece, la linea passerà a Pomeriggio 5 condotto da Myrta Merlino che, nonostante gli ascolti poco entusiasmanti di queste settimane, proseguirà la sua regolare messa in onda per circa due ore al giorno.

Di conseguenza, per La Promessa non ci sarà ulteriore spazio nel palinsesto Mediaset e la soap verrà sospesa, tra lo stupore dei tantissimi fan e appassionati, che stanno già protestando sui social.

"È ingiusta questa sospensione della soap, davvero irrispettoso nei confronti dei quasi due milioni di spettatori che si sono appassionati per tutta l'estate", ha scritto un utente sui social.

"Ma che senso ha stoppare la soap adesso? Davvero senza parole', ha sbottato ancora un altro appassionato.

Di conseguenza, la narrazione della soap verrà interrotta e gli spettatori dovranno attendere le nuove decisioni Mediaset per scoprire quando riprenderà la consueta programmazione in tv.

Manuel e Jana sempre più divisi: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Nel frattempo, in Spagna, la messa in onda de La Promessa prosegue con grande successo e a breve si raggiungerà la cifra dei 200 episodi trasmessi.

I colpi di scena non mancheranno, dato che Jana e Manuel si renderanno conto di essere protagonisti di una storia d'amore sempre più difficile e per tale motivo decideranno di mettere da parte il loro sentimento.

Per entrambi, però, non sarà facile ma soprattutto per Manuel che si ritroverà a vedere la sua amata in dolce compagnia di Abel, il medico che presta servizio al palazzo, il quale riuscirà a far breccia nel cuore della domestica.