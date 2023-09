Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste nel corso del mese di settembre su Canale 5, rivelano che si entrerà subito nel vivo delle nuove dinamiche legate a Gemma Galgani.

La dama torinese si ritroverà al centro dell'attenzione per le sue nuove frequentazioni che non passeranno inosservate ma, fin dal primo momento, si ritroverà a dover fare i conti con dei cavalieri che non sarebbero interessati ad una vera conoscenza.

Spazio anche al ritorno della coppia Federico-Carola: dopo il loro addio definitivo, i due avranno modo di confrontarsi di nuovo in trasmissione.

Gemma Galgani al centro delle nuove puntate di Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne in programma dall'11 settembre in poi su Canale 5, rivelano che si tornerà a parlare delle turbolente vicende sentimentali di Gemma.

La dama torinese, anche quest'anno, si ritroverà alle prese con la ricerca del cavaliere col quale poter costruire qualcosa di serio fuori dallo studio tv.

Gemma si ritroverà attratta da Maurizio, una new entry del trono over di questa edizione che riuscirà a catalizzare la sua attenzione.

Peccato, però, che una serie di atteggiamenti di Maurizio metteranno in crisi la dama, la quale si renderà conto che il cavaliere potrebbe non essere limpido al 100% nei suoi confronti.

Gemma ingannata: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Gemma, quindi, si ritroverà ingannata da questo nuovo cavaliere e perfino Tina Cipollari si schiererà dalla sua parte.

L'opinionista del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi punterà il dito contro il cavaliere, accusandolo di non essere interessato per davvero alla dama torinese, bensì di essere alla ricerca di notorietà e visibilità.

Spazio anche alle vicende di Roberta Di Padua, tra i volti confermati nel cast di questa nuova stagione del talk show.

Assenti, invece, Armando e Riccardo: i due volti storici del trono over non hanno presenziato in studio alle prime registrazioni di questa edizione.

Federico dice no al trono: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno della coppia formata da Federico e Carola.

I due si confronteranno dopo l'addio definitivo arrivato questa estate e, nel momento in cui si parlerà della possibilità di riaffidare il trono a Federico Nicotera, il ragazzo dirà no.

Federico ammetterà di non essere intenzionato a rivivere l'esperienza da tronista, a meno che non ritorni di nuovo Carola a corteggiarlo.

In studio, inoltre, arriverà anche la coppia composta da Lavinia e Alessio: per loro tutto procede nel migliore dei modi dopo la scelta in trasmissione.