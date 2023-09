Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara destinate al pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per dei colpi di scena clamorosi legati al piccolo Kerem Ali.

Il figlio di Yilmaz e Mujgan si ritroverà in serio pericolo di vita: le sue condizioni di salute appariranno a dir poco tragiche, al punto che sarà necessario l'intervento dei medici, pronti ad intervenire per cercare di evitare il peggio.

Il figlio di Yilmaz in gravi condizioni: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara rivelano che tutti si spaventeranno a morte per le condizioni di salute del figlio di Yilmaz e Mujgan.

Il motivo? Un pomeriggio, il bambino, si ritroverà a fare i conti con una febbre altissima che fin dal primo momento apparirà particolarmente strana e desterà grande preoccupazione nei suoi cari.

Fekeli e Fikret che, dopo la morte di Yilmaz e Mujgan, si prenderanno cura del bambino capiranno subito che bisogna intervenire al più presto e così decideranno di mettersi in aiuto e recarsi all'ospedale di Cukurova per farlo visitare al più presto.

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che, dopo i primi accertamenti, i medici non avranno alcun dubbio: Kerem Ali ha la meningite e non è il primo bambino arrivato in ospedale con febbre alta e vomito.

Kerem Ali ricoverato d'urgenza: anticipazioni Terra amara

A quel punto, il figlio di Yilmaz verrà ricoverato d'urgenza: le sue condizioni di salute si aggraveranno drammaticamente, al punto che ci sarà un momento in cui il cuore del piccolo Kerem Ali smetterà di battere.

I medici interverranno con prontezza e immediatezza per cercare di salvargli la vita, mentre Fekeli e Fikret continueranno a pregare e si appelleranno direttamente ai genitori defunti del bambino, per far sì che possano "salvarlo" e proteggerlo.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione di Kerem Ali, le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara rivelano che si assisterà anche all'uscita di scena di un altro volto amatissimo dal pubblico della soap.

Demir viene ritrovato morto dopo la sparizione: anticipazioni Terra amara

Trattasi di Demir che, dopo essere stato rapito all'interno della sua abitazione, si perderanno le tracce e nessuno saprà che fine abbia fatto.

Solo a distanza di un po' di tempo, la verità verrà a galla e sarà a dir poco amara per tutti. Il ricco Yaman verrà ritrovato morto all'interno di una cella frigorifera: i suoi aguzzini non hanno avuto alcun tipo di pieta e non si sono fatti problemi ad ammazzarlo.

L'ennesimo choc per Zuleyha che, dopo aver appreso la drammatica notizia della morte del padre di sua figlia non potrà che essere addolorata e affranta.

Gli attori di Yilmaz e Demir sbarcano a Verissimo

E, in vista di questa uscita di scena dell'attore di Demir dal cast della soap opera, la prossima settimana avrà modo di essere intervistato in Italia da Silvia Toffanin.

La padrona di casa di Verissimo ha già annunciato che nelle puntate di sabato 16 e domenica 17 settembre, arriveranno in studio gli attori di Yilmaz e Demir di Terra amara per una intervista esclusiva.

Un vero e proprio regalo per tutti i fan e gli appassionati della soap turca che, in queste ultime settimane, ha continuato a registrare ottimi ascolti in daytime registrando picchi superiori al 25% di share durante le puntate extra-large del weekend, seguite da una media di oltre 2,6 milioni di fedelissimi appassionati.

E, per la prossima settimana, si aggiunge questo appuntamento speciale con le interviste ai protagonisti di Yilmaz e Demir a Verissimo.