Pia sarà una delle assolute protagoniste delle prossime puntate La Promessa in onda su Canale 5. Le anticipazioni raccontano che arriverà il momento del parto e che il suo bambino sparirà misteriosamente nel nulla. Qualcuno l'ha rapito, ma per quale motivo?

La situazione si farà molto complicata e, dopo aver dato alla luce il suo bimbo, le condizioni di salute di Pia non accenneranno a migliorare, dopo ciò che è stato capace di farle Gregorio.

La Promessa anticipazioni: Pia e Gregorio sposi, lui la avvelena

Nelle nuove puntate della soap opera La Promessa, Cruz verrà a sapere che Pia è incinta grazie a una soffiata di Petra.

La sua reazione sarà molto forte e scenderà nelle cucine per appurare che ciò che le ha detto la sua fedele alleata sia vero.

Pia confermerà di essere incinta, ma di certo non potrà dire che il bambino è frutto della violenza subita dal Barone. A quel punto, del tutto inaspettatamente, Gregorio dirà di essere il padre.

Cruz metterà i due a un bivio: o si sposeranno o dovranno lasciare per sempre la tenuta. Per non perdere lavoro e casa, Pia e Gregorio diventeranno marito e moglie, ma la governante non sa cosa la aspetta.

Il perfido Gregorio inizierà a somministrarle la cicuta, così da farle perdere il bambino che aspetta. A smascherarlo sarà Pia, che avviserà Romulo e la Guardia Civile. Anche se il maggiordomo finirà in manette, i problemi per Pia non saranno finiti poiché la sua salute sarà gravemente compromessa: che ne sarà di lei e di suo figlio?

Il difficile parto di Pia nei nuovi episodi La Promessa su Canale 5

Alla villa si terrà un incontro per raccogliere denaro utile all'operazione agli occhi di Salvador. Pia sarà presente e improvvisamente le si romperanno le acque, a tre settimane dal parto. La situazione sarà grave.

Pia e il medico dovranno intervenire immediatamente.

Purtroppo il travaglio di Pia durerà molto più del previsto e tutti temeranno per la sua vita.

L'unica possibilità è fare tutto il possibile affinché la governante dia alla luce suo figlio il prima possibile. Il destino giocherà loro un terribile scherzo.

Pia partorisce ma qualcuno rapisce il suo bambino

Finalmente alla villa tutti si rilasseranno.

Il figlio di Pía nascerà in perfette condizioni nonostante la cicuta che Gregorio le ha somministrato.

A differenza del bimbo, le anticipazioni svelano che nelle prossime puntate della soap La Promessa Pia starà molto male e non solo fisicamente.

Ciò che Pia non può immaginare è che qualcuno è pronto a portarle via il suo bambino. Poche ore dopo il parto, tutti gli abitanti della villa saranno in fermento: il bambino di Pia è scomparso e Jana, insieme alla servitù, si metterà a cercarlo disperatamente, senza risultato.

La Promessa continuerà ad andare in onda su Canale 5?

Gli affezionati telespettatori si chiedono se la soap continuerà anche dopo l'8 settembre. Non si hanno ancora notizie ufficiali ma La Promessa rischia di chiudere per il ritorno di Uomini e donne, che occuperà lo slot delle 14:45.

Resta dunque da capire se Mediaset collocherà la soap in un altro orario oppure stopperà le puntate, magari fino alla prossima estate.