Due ex volti noti di Uomini e donne hanno confessato durante una diretta con Fralof di frequentarsi da quasi due mesi. Si parla di Cristina Incorvaia e Fabio Boccalini, ex volti del parterre over. Si sono conosciuti a primi di giugno e per Fabio è stato un colpo di fulmine.

Cristina e Fabio si stanno frequentando da giugno

Cristina Incorvaia e Fabio Boccalini si stanno frequentando e hanno passato un po' di tempo insieme durante l'estate. L'ex protagonista di Temptation Island, single da molto tempo, ha rivelato di avere ceduto alla corte di Fabio, ex cavaliere della trasmissione di Maria De Filippi.

Si sono incontrati a inizio giugno e hanno iniziato a sentirsi, grazie alla determinazione di Fabio, che non si è arreso ed è riuscito ad approfondire la conoscenza con l'ex dama.

Fabio Boccalini ha avuto un colpo di fulmine per Cristina Incorvaia

Cristina e Fabio hanno rivelato che non torneranno nel parterre di Uomini e Donne. Lei lo ha descritto come una bellissima persona e ha aggiunto: ''Per lui è stato un colpo di fulmine, per me no''.

Durante l'estate, Fabio è andato a trovare in Sicilia Cristina. In merito al rapporto che li lega, Cristina ha dichiarato: ''Non siamo una coppia, ci stiamo ancora conoscendo". Fabio ha rivelato che Cristina ha mille attenzioni e i due hanno avuto solo piccole discussioni, come è nella normalità.

Entrambi sono stati cauti nel descrivere il loro rapporto e Boccalini ha detto: "Tutto può accadere''.

Le indiscrezioni sulla nuova edizione di Uomini e Donne: Gemma torna

Mercoledì 28 agosto inizieranno le riprese di Uomini e Donne, e c'è grande attesa per scoprire cosa accadrà nelle prime puntate che andranno in onda da lunedì 9 settembre.

Secondo le prime indiscrezioni, Gemma Galgani tornerà in studio e racconterà cosa è successo durante la sua estate, e rivelerà se la sua conoscenza con Pietro è terminata oppure è proseguita.

Ida Platano potrebbe decidere se rimanere in televisione a cercare l'amore. Non è escluso che possa esserci un confronto fra Mario Cusitore e Ida, in quanto durante l'estate lui è andato alcune volte a Brescia, ma l'ex tronista non ha voluto avere u confronto con lui.

Fra i volti noti del parterre, inoltre, potrebbero tornare Francesco Turco e Alessandro Rausa. Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, invece, sono innamorati più che mai e non saranno protagonisti del parterre.