Proseguono gli appuntamenti con la soap Tempesta d'amore, la quale va in onda dal lunedì al venerdì su Rete 4, regalando emozioni ai telespettatori. Nella settimana che va dal 2 all'8 ottobre, infatti, non possono mancare nuovi colpi di scena.

In particolare, i riflettori sono puntati su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Vanessa. La donna, dopo aver saputo di alcuni furti, fa ricadere i sospetti su una coppia che ha alloggiato in albergo. Tuttavia, le indagini ribaltano completamente la situazione, rivelando qualcosa di sconvolgente.

Furti imprevisti in Tempesta d'amore

Nel corso dei prossimi appuntamenti con Tempesta d'amore, Josie rivela a Shirin che Paul sta pensando di rivelare tutta la verità a Costanze. Difatti, mentre è in ospedale, quest'ultima ha un crollo emotivo temendo di non poter più tornare a camminare. Non sopportando l'idea di vederla soffrire così, Paul prende una decisione importante.

Successivamente, si verificano alcuni furti al Fürstenhof. Indagando, Vanessa crede che possano essere opera di una coppia che ha alloggiato proprio in quell'albergo. Pertanto, ne fa parola con Cristoph, il quale li mette con le spalle al muro. Tuttavia, i due ragazzi si dichiarano innocenti e si viene a scoprire che potrebbe essere stata proprio Vanessa a commettere i reati.

Nel frattempo, Werner nutre dei fotti sospetti su Carolin, pensando che possa essere l'artefice dei vari furti. Pertanto, per indagare sul suo conto, chiede l'aiuto di Rosalie, la quale si rivolge a sua volta a Michael per saperne di più. Tuttavia, quest'ultimo garantisce che non sia stata assolutamente lei.

Pene d'amore in Tempesta d'amore

Intanto, i colpi di scena non finiscono mai in Tempesta d'amore . André non riesce a non pensare alla sua storia, ormai conclusa, con Bettina e questo suo dolore si ripercuote sulla cucina. Difatti, non riesce a preparare neanche dei piatti molto semplici. Per spronarlo, Hildegard chiede aiuto a Josie ed indossa il cappello da cuoca che ha ereditato.

Successivamente, Rosalie viene assalita dai dubbi: inizia a sospettare che Carolin possa aver mentito e che possa essere l'artefice dei furti. Per scoprirlo, decide di mettere in atto un piano, il quale viene stroncato sul nascere perché viene scoperta. Pertanto, si affida a Micahel, il quale, però, scopre di essere in sintonia con Carolin e, tra i due, nasce una bella amicizia.

Nel contempo, Vanessa viene licenziata e, nonostante i suoi tentativi, Cristoph non vuole sentire ragione. Quest'ultimo, si scontra con Alfons, il quale difende la giovane donna. Tuttavia, viene a sapere che il gesto fa parte di un piano per individuare il vero responsabile del furto.

Paul e Josie lontani in Tempesta d'amore

Poco dopo, Josie chiede a Paul di dare una seconda possibilità alla loro relazione, ma questi sembra irremovibile. Così, i suoi genitori cercano di consolarla, ma proprio quando si ritrova da sola nella sua stanza, il desiderio di ritornare con il suo amato, torna a farsi più vivido. In un secondo momento, però, capisce di doversi mettere l'anima in pace e di lasciarlo andare. Tuttavia, dopo un incontro casuale, i suoi propositi vengono messi a dura prova.

Nonostante Ariane sia nuovamente in carcere, Cristoph non può fare a meno di pensare che lei possa essere ancora un pericolo. Pertanto, va a trovarla in prigione e quest'ultima gli rivela di essere sempre un passo avanti a tutti loro.

Intanto, Michael si pente di aver ceduto al desiderio, concedendosi un bacio con Carolin. Tuttavia, Rosalie decide di cogliere la palla al balzo per proporgli un'avventura a tre, ma ottiene un categorico rifiuto.