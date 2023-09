Maria De Filippi imbarazzata in studio alla prima puntata di Uomini e donne 2023/2024. Questo lunedì 11 settembre è andata in onda la puntata d'esordio di questa nuova edizione del talk show dei sentimenti, pronto a tener compagnia al pubblico del primo pomeriggio.

Le sorprese non sono mancate e, in studio, c'è stato spazio anche per la presenza di Pinuccia: l'ex dama del trono over ha partecipato alla trasmissione per cantare il suo singolo estivo, scatenando un po' di imbarazzo e un certo caos sui social.

Maria De Filippi imbarazzata per Pinuccia a Uomini e donne (Video)

Nel dettaglio, per questa prima puntata di Uomini e donne, Maria De Filippi ha scelto di invitare in studio l'ex dama Pinuccia, la quale ha avuto modo di esibirsi dal vivo cantando il suo singolo estivo che, nei mesi scorsi ha sponsorizzato sui social.

La presenza di Pinuccia non è passata inosservata e, nel momento della sua performance in trasmissione, non sono mancati i momenti di imbarazzo.

La stessa Maria De Filippi, nel momento in cui l'ex dama del trono over stava cantando, non ha potuto fare a meno di mettersi le mani tra i capelli, visibilmente imbarazzata dalla scena.

Tina punzecchia Pinuccia nello studio di Uomini e donne

Tina, poi, non ha perso occasione per punzecchiare l'ex dama di Vigevano, chiedendole se dopo questo "successo estivo", sarebbe arrivata anche la partecipazione al Festival di Sanremo 2024, tanto da chiedere alla conduttrice di metterci una buona parola con Amadeus.

Insomma, un inizio col botto per la trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5 che anche quest'anno ha subito attirato la curiosità dei telespettatori e fan social.

Da un lato c'era chi si diceva contento per il ritorno in studio dell'ex dama di Vigevano, tornata alla carica dopo mesi di assenza, dall'altro c'era chi ha criticato duramente Pinuccia per la sua performance in studio.

Armando e Riccardo assenti in studio a Uomini e donne

In ogni caso, la presenza di Pinuccia non è passata inosservata e adesso ci si chiede se prenderà parte alle prossime puntate del talk show di Maria De Filippi oppure no.

Non è passata inosservata neppure l'assenza in studio della coppia composta da Armando e Riccardo: i due volti storici del trono over non erano presenti nel parterre della trasmissione e, in studio, non è stata proferita parola sul perché di questa assenza.

Confermata, invece, la presenza di Roberta Di Padua e quella di Gemma Galgani: anche quest'anno, le due dame del trono over saranno presenti nel parterre del trono over per provare a cercare la loro anima gemella, dopo le frequentazioni fallimentari dello scorso anno.