È andata in onda, questo pomeriggio lunedì 11 settembre, la prima puntata della nuova stagione di Uomini e donne, con i protagonisti del trono over e di quello classico. Come ogni anno, Maria De Filippi ha dedicato spazio alle coppie che hanno partecipato a Temptation Island. In studio hanno così avuto modo di confrontarsi i due ex Mirko e Perla. Nel reality delle tentazioni si sono detti addio e hanno ritrovato l'amore. Lei accanto al single Igor, lui accanto alla single Greta. Un gesto ha però colpito la conduttrice Maria De Filippi che ha detto la sua.

Maria De Filippi dice la sua sulla storia tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Entrata in studio, Perla ha stretto la mano a Greta. Un gesto molto apprezzato da Maria De Filippi. La conduttrice, che ha cercato di far trovare ai due ex fidanzati un punto d'incontro per dirsi addio senza rancori, ha dichiarato: "Quindi Perla la prima cosa che hai fatto è dare la mano a Greta... Solitamente non accade, per questo è partito l'applauso".

La ragazza ha spiegato il perché del suo gesto affermando: "Il problema ce l'ho con lui, non con lei". Nel corso del lungo confronto, più volte la conduttrice è intervenuta e ad un certo punto ha detto a Mirko che forse Perla non si aspettava la loro storia finisse così.

Poi, ha aggiunto anche che Vatiero non aveva consapevolezza e pensava che i loro fossero problemi risolvibili.

Nessun ballo tra i due ex fidanzati Mirko e Perla

La discussione è andata avanti per un bel po'. Finito il tempo a disposizione, Maria De Filippi ha detto ai due di salutarsi. È stato a questo punto che l'opinionista Gianni Sperti ha proposto a Perla e Mirko di fare un ultimo ballo insieme.

La conduttrice ha detto che non sarebbe stato piacevole per entrambi. Così, Mirko che si è detto felice accanto a Greta, si è alzato e ha salutato la sua ex con un bacio sulla guancia tra l'applauso dei presenti. Il pubblico ha molto apprezzato il suo gesto di distensione.

Intanto, in molti sui social, hanno fatto notare come a Maria De Filippi piaccia molto Perla.

In effetti, la conduttrice, che l'ha abbracciata prima che lasciasse lo studio, ha speso parole in sua difesa ed ha elogiato il suo carattere forte e deciso.

In studio, è arrivato anche Filippo Bisciglia. Il conduttore è molto apprezzato dal pubblico a casa che, questa estate, lo ha premiato con ascolti davvero record. L'edizione da poco terminata di Temptation Island (il programma è tornato in onda dopo un anno di stop dai palinsesti televisivi Mediaset) è stata infatti seguita da milioni di telespettatori. Proprio per questo, pare sia proprio Filippo Bisciglia a condurre la versione invernale del reality delle tentazioni.