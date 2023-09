Cambio programmazione per Uomini e donne a partire dal prossimo lunedì 11 settembre? È questa la domanda che si sono posti i fan nel corso delle ultime settimane, dopo che sono emerse delle indiscrezioni legate ad una riduzione della durata complessiva del talk show nel daytime feriale di Canale 5.

Eppure, malgrado le indiscrezioni di queste ore, Mediaset ha fatto sapere che la trasmissione non subirà modifiche e dal prossimo lunedì, è confermata nella sua storica fascia oraria pomeridiana fino alle 16:05 circa.

Nessun cambio programmazione per Uomini e donne dall'11 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Uomini e donne rivelano che dall'11 settembre non è prevista nessuna riduzione in daytime.

Contrariamente alle indiscrezioni che sono emerse in questi giorni, l'ufficio stampa Mediaset interpellato da Blasting News, ha smentito la notizia.

L'appuntamento con il talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, è confermato così nello slot orario che va dalle 14:45 alle 16:05 circa.

Maria De Filippi non perde spazio con Uomini e donne su Canale 5

Uomini e donne, quindi, non perderà spazio e minuti nel daytime pomeridiano di Canale 5 per lasciare spazio alla messa in onda della soap opera La Promessa e poi, a seguire, alla nuova edizione di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Myrta Merlino che sta riscuotendo ascolti abbastanza soddisfacenti in questa prima settimana di messa in onda.

Intanto, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Uomini e donne previste dall'11 settembre in poi su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno della coppia composta da Federico e Carola.

I due avranno modo di rimettere piede in trasmissione per rendersi protagonisti di un confronto che si preannuncia particolarmente serrato.

Il confronto tra Carola e Federico: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate settembre

Federico Nicotera ammetterà che la "causa" di questa rottura è dipesa da Carola: la ragazza sarebbe andata via dall'appartamento che stavano condividendo assieme, di punto in bianco e senza alcun tipo di preavviso.

In studio, Carola si difenderà dicendo che si sentiva oppressa da questa relazione e che, secondo lei, avrebbero bruciato un po' troppo le tappe.

Addirittura ci sarà un momento in cui Carola non riuscirà a trattenere le lacrime in studio mentre Federico si rifiuterà di ballare con lei.

Spazio anche al ritorno della coppia composta da Ida e Alessandro: i due saranno ospiti in studio per raccontare come sta proseguendo la loro storia d'amore e riveleranno di essere ormai pronti per la convivenza.