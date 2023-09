L'appuntamento con La promessa promette grandi sorprese e colpi di scena nel corso delle prossime puntate previste in daytime su Canale 5.

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che dopo il parto di Pia, ci sarà un colpo di scena clamoroso: il bambino verrà rapito all'interno del palazzo e portato via misteriosamente.

Nessuno saprà che fine abbia fatto anche se, col passare dei giorni, si scoprirà che Feliciano nasconde un segreto legato proprio alla sparizione del bambino.

Pia partorisce e rischia la vita: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che per Pia arriverà il fatidico e atteso momento del parto che si rivelerà molto più complicato e difficile del previsto.

La donna affronterà un travaglio molto complicato che la metterà a durissima prova: le sue condizioni di salute peggioreranno drasticamente, al punto che dopo il parto si ritroverà in serio pericolo di vita.

Pia rischierà di non farcela e il suo stato di salute preoccuperà moltissimo Abel, pronto ad intervenire al più presto per far sì che la donna possa rimettersi in sesto.

Il quadro clinico di Pia continuerà a peggiorare: la donna avrà bisogno di un potente farmaco che possa permetterle di salvarsi.

Pia scopre che suo figlio è stato rapito: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Manuel non ci penserà su due volte ad intervenire: l'uomo, infatti, deciderà di tornare a volare per far sì che Pia possa ottenere quel farmaco e grazie a questo gesto le salverà la vita.

Al suo risveglio, la domestica chiederà subito di suo figlio: vuole vederlo al più presto, ma i colleghi tentenneranno perché c'è un colpo di scena clamoroso.

Il bambino è stato rapito all'interno del palazzo: qualcuno lo ha portato via e non si sa che fine abbia fatto. Jana, desolata dalla situazione e non volendo ingannare la sua amica, finirà per dirle tutta la verità e confesserà così che il bambino è sparito dal palazzo.

Feliciano nasconde un segreto sul figlio di Pia: anticipazioni La Promessa

Ma che fine ha fatto il figlio di Pia? Le anticipazioni della fortunata soap opera pomeridiana di Canale 5 rivelano che ben presto verrà fuori che Feliciano nasconde un segreto su quanto sta accadendo.

L'uomo sa dove si trova il figlio di Pia e, di conseguenza, il nome della persona che lo ha rapito e portato via dal palazzo.

Eppure, nonostante possa essere di grande aiuto e far luce su questo giallo, Feliciano preferirà mantenere il segreto e non vorrà dire a nessuno la verità su quanto è successo. Per quale motivo? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera.