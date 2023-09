Arriva il momento della verità nelle nuove puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3. Le anticipazioni della settimana che va dall'11 al 15 settembre rivelano che Roberto scoprirà che Tommaso non è suo figlio. Come reagirà alla notizia?

Una svolta che i telespettatori aspettavano da tempo, ma le conseguenze non saranno così scontate, sia per Lara che per Marina.

Nel frattempo Rosa si rende conto di essere ancora gelosa di Damiano, che si avvicina a Viola.

Silvia invece dà una notizia a Nunzio che lo mette in seria difficoltà con Michele, di cosa si tratta?

Di seguito, le trame imperdibili di Upas.

Un posto al sole anticipazioni 11-15 settembre: Roberto ripensa a Marina

Nelle nuove puntate di Un posto al sole Viola continua a indagare sullo strano rapporto che lega Damiano a Eduardo, non immaginando nemmeno lontanamente cosa ci sia sotto.

Rosa vede Viola e Damiano sempre più vicini e la gelosia fa da padrona. Nel frattempo Niko torna dalle vacanze e informa Giulia della decisione di Franco in merito alla Terrazza, lasciandola senza parole.

Ma ecco che arriva il momento fatidico: Roberto decide di dare retta alle parole di Marina riguardo Tommy.

Un posto al sole trame 11-15 settembre: Roberto sottopone Tommy al test del DNA

Tanto, troppo tempo è passato prima che Ferri si rendesse conto che i sospetti di Marina erano fondati.

Nelle nuove puntate di Un posto al sole vedremo Roberto prendere in mano le redini della situazione, sottoponendo Tommy al test del DNA.

I risultati confermano che Tommaso non è figlio di Roberto, che prende una decisione inaspettata su Lara, ormai in ginocchio.

Un posto al sole: la resa dei conti tra Roberto e Lara nelle nuove puntate

Damiano è in una posizione sempre più difficile e per amore di Viola rischia grosso con Eduardo.

Intanto, Nunzio è in difficoltà con Michele dopo che Silvia gli darà una notizia che non si aspetta.

A proposito di Nunzio continuerà la sua vendetta ai danni di Alberto che cerca di riavere la sua ex fiamma Diana.

Dopo che Roberto scopre che Tommy non è suo figlio, Lara è disperata per il piano andato in pezzi. Ferri ora deve recuperare a tutti i costi il rapporto con Marina, che ha trattato molto male e alla quale non ha creduto, lasciandola da sola e sospettando addirittura che abbia tentato di soffocare Tommaso.

La resa dei conti tra Lara e Roberto sarà un momento da non perdere. Ferri proverà poi a scusarsi con Marina, ma non ci sarà nulla da fare, perché la sua partenza per Londra è imminente.

Sarà davvero finita tra Roberto e Marina in Un posto al sole e soprattutto che ne sarà di Lara? Le trame si complicano e non resta che attendere le nuove puntate in onda su Rai 3.