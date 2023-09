Sono in programma due puntate scoppiettanti per i personaggi di Un posto al sole. Nei giorni 11 e 12 settembre verrà concesso ampio spazio alla gelosia, ad un grande ritorno e ad una novità riguardante Franco Boschi.

Dopo un'estate trascorsa lontano da Napoli, Niko Poggi rientrerà a Palazzo Palladini. L'avvocato apprenderà delle condizioni di salute di Bricca, nonché cagnolina di sua madre, oltre a informare la donna di un progetto di Franco. A quanto pare, Giulia non digerirà il piano di suo genero. Nel frattempo Micaela cercherà di spronare la gemella a lasciar perdere lo studio, ma questa rivedrà Niko e si lascerà andare all'emozione.

Intanto Viola e Damiano si ritroveranno a parlare, ma Rosa li vedrà e si sentirà nuovamente prendere dalla gelosia.

Anticipazioni Un posto al sole dell'11 settembre: Niko torna e apprende una spiacevole notizia

Dopo aver intravisto Damiano scambiare del denaro con il malavitoso Eduardo, Viola non potrà che interrogarsi sulla loro relazione finendo, in questo modo, per accrescere i sospetti sui due. Nel frattempo Rosa avrà a che fare con i suoi problemi sentimentali, in modo particolare quando vedrà il padre di suoi figlio in compagnia di Viola. La donna non potrà che provare una forte gelosia dentro di sé.

Le vacanze estive volgeranno al capolinea per Niko, il quale ritornerà a Palazzo Palladini ma dovrà fare i conti con una brutta notizia riguardante la cagnolina di sua madre.

Giulia apprende i progetti di Franco sulla Terrazza

Giulia Poggi, nelle prossime vicende di Upas, verrà a sapere delle intenzioni di Franco riguardo la Terrazza. Nel frattempo Manuela, dopo aver trascorso l'intera stagione estiva in solitaria, se la dovrà vedere con le sue sorelle, intenzionate a farla ridestare. Ma qualcun altro riuscirà nell'intento.

Quando Niko e Manuela si rivedranno, si lasceranno travolgere dalla sempre più crescente emozione.

Un posto al sole spoiler del 12 settembre: Rosa becca Damiano e Viola insieme

Piuttosto avvincente si prospetta la puntata del 12 settembre di questa rinomata e longeva soap opera. Viola Bruni continuerà a investigare sul misterioso rapporto instauratosi tra il poliziotto Renda e il malavitoso Sabbiese.

La donna non avrà intenzione di lasciar perdere l'intera vicenda, anzi nutrirà ancora più dubbi di prima. Sarà così che affronterà Damiano, finendo per essere intravista da Rosa e facendola ingelosire.

I progetti di Franco Boschi riguardanti il futuro della Terrazza saranno mal visti agli occhi di Giulia, la quale non avrà minimamente intenzione di accettarli. La donna inoltre sarà totalmente presa dalla malattia della sua amata Bricca e utilizzerà tutte le sue energie per curarla. Per quanto riguarda Micaela, cercherà di far divertire la gemella Manuela, cercando di distrarla dall'incessante studio.