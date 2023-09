La soap opera spagnola La Promessa continua ad appassionare gli spettatori italiani con numerosi intrighi e passioni dal lunedì al venerdì. Dagli spoiler su ciò che accadrà nelle nuove puntate, si evince che la marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martin) cercherà di mettere il nipote Curro (Xavi Lock) contro il padre Lorenzo de La Mata (Guillermo Serrano), raccontandogli la bugia che quest’ultimo è il responsabile della disabilità della moglie Eugenia (Alicia Moruno).

Cruz rimarrà inoltre abbastanza sconvolta alla stessa maniera del marito Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) e dell’odiato cognato Lorenzo, dopo aver sperato di ereditare la metà del patrimonio del defunto padre Juan (Alberto González).

In particolare a beneficiare delle ricchezze del nobile sarà anche Elisa de Grazalema (Lisi Linder).

Spoiler spagnoli de La Promessa: Cruz dice una menzogna al nipote Cruz

Negli episodi della telenovela che dal 25 settembre 2023 ha cambiato orario, e già andati in onda su Canale 5, l’arrivo inaspettato di Lorenzo de La Mata alla tenuta ha fatto entrare in crisi i cognati Cruz e Alonso. Il marito di Eugenia ha comunicato sin da subito le sue intenzioni, cioè di volersi impossessare dell’eredità del defunto suocero Juan a tutti i costi.

Le anticipazioni spagnole raccontano che la marchesa Cruz per ostacolare il cognato dirà una menzogna al nipote Curro, al quale farà credere che sua madre Eugenia si trova sulla sedie a rotelle poiché è stata picchiata dal marito Lorenzo: il ragazzo già furioso per aver appreso di recente che il capitano non sia il suo vero padre, perderà ulteriormente le staffe.

Lorenzo porta Curro dalla sua parte, Manuel e Jimena si sposano

Curro e Lorenzo non si scontreranno fisicamente, poiché quest’ultimo porterà il ragazzo dalla sua parte convincendolo a non credere alle parole della zia Cruz. La marchesa in vista dell’apertura del testamento del compianto padre Juan, cadrà nello sconforto totale al pensiero che sarà presente anche il perfido Lorenzo.

La darklady infatti sarà consapevole che la metà dell’eredità del barone finirà nelle mani della sorella malata Eugenia e del cognato.

Dopo le nozze di Manuel (Arturo Sancho) e Jimena (Paula Losada), arriverà il tanto atteso giorno per Cruz, Alonso e Lorenzo. A questo punto ci sarà un colpo di scena inaspettato, poiché nel testamento del barone Juan spunterà la misteriosa Elisa, una donna a cui il defunto uomo è stato molto grato per averlo reso felice prima di morire: sia i marchesi e il cognato Lorenzo non avranno alcuna idea di chi possa trattarsi.