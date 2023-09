Le anticipazioni delle prime puntate di Uomini e donne previste nella settimana 11-15 settembre si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci sarà la presentazione dei tre nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare l'anima gemella ma, nel corso della settimana, si parlerà anche del trono over.

Spazio poi alle vicende dei protagonisti di Temptation Island 2023: in studio ci saranno dei confronti che non passeranno inosservati.

Tre nuovi tronisti in studio: anticipazioni Uomini e donne 11-15 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle puntate di Uomini e donne fino al 15 settembre, rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo di tre nuovi tronisti che saranno pronti a mettersi in gioco per provare a trovare la loro anima gemella.

Brando e Cristian sono due giovani ragazzi di 22 anni, scelti attraverso i casting che si sono svolti nel corso dell'estate e pronti a vivere questa esperienza in trasmissione.

La tronista donna di questa stagione, invece, è Manuela Carriero ben nota al pubblico delle trasmissioni di Maria De Filippi, visto che qualche anno fa è stata una delle protagoniste di Temptation Island.

La presenza dei tre nuovi tronisti di questa stagione non passerà inosservata e, nel corso delle prime puntate della stagione, avranno la possibilità di conoscere i primi pretendenti.

Armando e Riccardo assenti: anticipazioni Uomini e donne al 15 settembre

E poi ancora, nel corso della prima settimana di programmazione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, si tornerà a parlare anche del trono over.

Due i protagonisti che non prenderanno parte alla trasmissione in questo inizio stagione: trattasi di Armando e Riccardo.

Sulla loro assenza in studio non è stata detta una parola nel corso delle registrazioni effettuate fino a questo momento e non si sa se il loro è un addio definitivo alla trasmissione Mediaset oppure no.

Situazione completamente differente per Gemma che, anche quest'anno sarà uno dei volti di punta della trasmissione di Canale 5, pronta a mettersi in gioco per cercare l'amore.

E, fin dal primo momento, Gemma sarà protagonista di accese discussioni in studio con la sua rivale Aurora.

Spazio a Temptation island: anticipazioni Uomini e donne 11-15 settembre

Le anticipazioni di questo inizio stagione di Uomini e donne, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende dei volti di Temptation Island.

Alcune delle coppie di questa ultima edizione torneranno in studio per un ulteriore confronto a distanza di due mesi dal falò finale.

È questo il caso di Mirko e Perla che, dopo essersi detti addio nel programma, avranno modo di rivedersi in studio a Uomini e donne per un confronto con i nuovi rispettivi partner.