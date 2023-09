Nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5 nei prossimi mesi Fekeli vivrà un brutto momento. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Alì Rahmet cercherà in ogni modo di distogliere Fikret dalla sua idea di vendetta nei confronti di Demir. Ma il buon Fekeli resterà molto deluso quando scoprirà che il giovane, che ritiene a tutti gli effetti suo nipote, nasconde nel suo ufficio un grosso carico di dinamite. Pensando che Fikret voglia usarla per uccidere il fratellastro, Fekeli verrà colto da un malore.

Portato di corsa in ospedale, l'uomo verrà salvato da Mujgan e Umit, per poi ricevere anche le scuse di Fikret.

Fikret rivela a Demir di essere il suo fratellastro

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi su un malore che colpirà all'improvviso Fekeli. Seguendo la storyline della soap turca ambientata nella Turchia degli anni '70, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui, sorpreso a sabotare un raccolto di Demir, Fikret sarà costretto a confessare a Fekeli di essere in realtà figlio naturale di Adnan Senior e non di suo fratello Musa. Seppure sconvolto, Alì Rahmet rassicurerà il nipote dicendogli che lo riterrà comunque suo nipote e poi lo spingerà a non vendicarsi del fratellastro Demir per i torti subiti nel passato.

Per cercare di far ragionare il giovane, Fekeli chiederà a Lutfiye, zia materna di Fikret, di trasferirsi ad Adana ma a nulla serviranno anche i discorsi della donna. Fikret, infatti, deciderà di mettere della dinamite sotto un camion di consegne di Demir per farlo esplodere una volta che l'autista scenderà dal mezzo. Il suo piano verrà sventato da Yaman, il quale si accorgerà dell'esplosivo prima della partenza del camion.

A questo punto Fikret, dopo aver rapito Demir rivelerà di essere il suo fratellastro, ma nessuno dei due uomini nello scontro che si verrà a creare avrà il coraggio di far del male all'altro.

Malore per Fekeli

Da lì a poco un nuovo tragico evento scuoterà gli animi di tutti gli abitanti di Adana. Accompagnato nell'ufficio di Fikret da Lutfiye, Fekeli scoprirà la presenza di dinamite e trarrà le conclusioni sbagliate.

Credendo che Fikret voglia uccidere Demir, Alì Rahmet avrà un infarto e verrà portato in ospedale dove a prendersi cura di lui ci saranno Mujgan e Umit.

Fekeli si riprenderà nell'arco di una settimana e una volta rientrato alla villa troverà Fikret pronto a scusarsi. Dopo aver rivelato la verità sulla dinamite, Fikret dirà allo zio di essere pronto a tornare in Germania per lasciarsi alle spalle tutto il dolore visto che nel frattempo Luftiye gli avrà spiegato attraverso una lettera che la madre e Adnan avevano una relazione consensuale. Fikret riuscirà a partire? La situazione si farà sempre più complicata dato che prima dell'infarto di Fekeli, il giovane ha rivelato ai giornali di essere figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman.