Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara previste nel corso della settimana 11-17 settembre 2023 in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per la fuga di Mujgan, la quale proverà a portare via il piccolo Kerem Ali, mettendone a repentaglio la vita.

Spazio anche alle vicende di Zuleyha che, in questi nuovi episodi della soap, progetterà la sua fuga dalla città assieme ad Yilmaz.

Mujgan fuori controllo: anticipazioni Terra amara 11-17 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara fino al 17 settembre, rivelano che Mujgan si mostrerà disperata dopo che Yilmaz ha scelto di impedirle di vedere il loro bambino.

A quel punto, la donna, chiederà aiuto a Zuleyha che prontamente si schiererà dalla sua parte, consapevole delle sofferenze che una mamma può provare lontana dai suoi figli.

Di conseguenza, la protagonista femminile della soap opera turca riuscirà a far vedere Mujgan e suo figlio, ma ci sarà un colpo di scena inatteso.

Kerem Ali in pericolo di vita: anticipazioni Terra amara al 17 settembre

La dottoressa, infatti, tradirà la fiducia che le è stata data da Zuleyha e in un raptus di follia prenderà il bambino e scapperà via dall'abitazione.

Mujgan proverà ad attraversare il fiume assieme al piccolo Kerem Ali, mettendolo in serio pericolo di vita. Entrambi si ritroveranno in balia delle onde, con rischio di annegare nel fiume: tempestivo e decisivo l'intervento di Zuleyha, la quale deciderà di intervenire subito per salvare la vita alla donna e al suo bambino.

E, in seguito a quella che poteva rivelarsi una tremenda sciagura, ecco che Fekeli consiglierà a Demir di far ritornare Mujgan e Behice presso la sua abitazione: solo in questo modo potrà tenerla sotto controllo ed evitare che la donna possa commettere ulteriori gesti estremi con suo figlio.

Zuleyha e Yilmaz pronti per la fuga: anticipazioni Terra amara 11-17 settembre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara fino al 17 settembre, rivelano che ci sarà spazio anche per il nuovo piano della coppia Zuleyha-Yilmaz.

I due, infatti, progetteranno nuovamente la loro fuga insieme e questa volta decideranno di scappare via in occasione della cerimonia per ricordare la memoria di Hunkar.

Zuleyha progetterà tutto nei minimi dettagli e, dopo aver somministrato dei sonniferi ai vari presenti nella villa, si dirà pronta alla fuga col suo amato assieme ai loro bambini.

Qualcosa, però, andrà storto: i due verranno fermati dalla polizia e costretti così a rinunciare al loro piano. La reazione di Fekeli non sarà delle migliori e, quando scoprirà ciò che aveva progettato suo figlio, reagirà malissimo.