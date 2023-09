Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne: questo martedì 26 settembre c'è stata una nuova registrazione che ha visti protagonisti i partecipanti del trono classico e quelli del trono over.

Occhi puntati sulle vicende di Gemma che, ancora una volta, è stata al centro delle dinamiche per il suo rapporto con il cavaliere Maurizio. Novità anche per Brando che, nel corso delle riprese di questo pomeriggio, si è lasciato andare al suo primo bacio in esterna.

Anticipazioni registrazione Uomini e donne del 26 settembre: Gemma va avanti con Maurizio

Nel dettaglio, le anticipazioni dalla registrazione di Uomini e donne del 26 settembre, rivelano che Gemma sta portando avanti la sua frequentazione con Maurizio.

Contrariamente ad ogni aspettativa, la relazione tra la dama torinese e il cavaliere di diversi anni più giovane di lei, va avanti con successo.

I due sono stati insieme a Cagliari ma, dal racconto fatto in studio, non sarebbe successo nulla di eclatante.

Il colpo di scena, però, non è tardato ad arrivare nel corso della registrazione quando Maurizio ha annunciato che in serata si sarebbe visto a cena con un'altra dama del parterre over.

Maurizio spiazza Gemma: anticipazioni Uomini e donne

Maurizio, quindi, per il momento ha scelto di non dare l'esclusiva solo a Gemma, bensì di conoscere anche nuove dame presenti nel cast del trono over.

La scelta del cavaliere, ovviamente, ha spiazzato Gemma dato che fino a questo momento i due si erano concessi una sorta di esclusività evitando quindi di conoscere nuove persone.

Scatta il bacio tra Brando e Beatriz: anticipazioni Uomini e donne registrazione 26 settembre

Per quanto riguarda il trono classico invece, nel corso delle riprese di questo martedì pomeriggio, c'è stato spazio per il primo atteso bacio della stagione.

A rompere il ghiaccio sono stati Brando e Beatriz che, in esterna, si sono lasciati andare al primo momento di passione, abbandonandosi ad un bacio super-appassionato, che conferma l'interesse della corteggiatrice nei confronti del tronista.

Gli spoiler delle riprese di questa settimana, rivelati da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo social, rivelano che Brando è stato protagonista anche di un incontro con Silvia, un'altra corteggiatrice che sembra aver attirato la sua attenzione.

Situazione diversa per Cristian: questa settimana non si è parlato di lui nel corso delle riprese del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.