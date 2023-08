Da più di una settimana, i fan di U&D si stanno chiedendo perché Armando e Riccardo non hanno partecipato a neppure una puntata della nuova edizione: i due cavalieri non sono mai stati nominati nel corso delle tre registrazioni che si sono svolte fino ad ora, e questo fa pensare ad un addio definitivo al cast. Se Incarnato ha usato i social per far sapere di essere ancora in vacanza, Guarnieri tace ma alcuni spettatori dicono di averlo beccato in dolce compagnia: per l'ex di Ida Platano sarebbe arrivato l'amore lontano dalle telecamere.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

La messa in onda di U&D riprenderà lunedì 11 settembre e forse soltanto allora si saprà con certezza perché Armando e Riccardo non figurano più nel parterre maschile del Trono Over. Le anticipazioni che sono trapelate al termine delle tre registrazioni che ci sono state fino ad ora, non hanno mai chiarito il motivo dell'assenza dei due cavalieri in studio.

Fan e curiosi, dunque, si sono messi alla ricerca di indizi che potessero spiegare perché Incarnato e Guarnieri non hanno partecipato alle prime puntate della nuova edizione del dating-show, e probabilmente hanno scoperto qualcosa.

Il 31 agosto, ad esempio, il blog Isa&Chia ha pubblicato la segnalazione che una spettatrice ha fatto sul pugliese che è noto soprattutto per la turbolenta relazione con Ida Platano.

Dubbi sul rientro a U&D

Stando ai messaggi che una fan anonima ha inviato al blog appena citato, Riccardo sarebbe andato via da U&D per amore.

La segnalazione che sta facendo il giro della rete il 31 agosto, infatti, fa sapere che il cavaliere del Trono Over avrebbe una relazione con una ragazza giovane e molto bella, una bionda naturale e diversissima dalle dame che Guarnieri ha frequentato davanti alle telecamere.

Se il pugliese non partecipa più alle registrazioni del dating-show di Maria De Filippi, dunque, sarebbe per motivi sentimentali: dopo anni di flirt e conoscenze senza lieto fine, il personal trainer avrebbe trovato l'anima gemella lontano dai riflettori e per lei si sarebbe allontanato dagli studi Elios.

Un discorso differente, invece, va fatto su Armando e sul perché non si è visto a Cinecittà da quando sono ripartire le registrazioni del programma del quale è assoluto protagonista da oltre 6 stagioni.

Lo sfogo del volto di U&D

Nella giornata di mercoledì 30 agosto, Armando si è esposto su Instagram con un paio di frasi che i fan hanno interpretato come una risposta alle tante chiacchiere dell'ultimo periodo.

"La mancata conoscenza vi frega. Parlate meno perché potreste fare una brutta figura", ha scritto il partenopeo sotto ad una sua foto in un'auto sportiva.

Il pensiero più interessante secondo gli spettatori di U&D, però, è il seguente: "Sono nel dodicesimo mese, quello del riposo".

Anche se in modo velato, dunque, Incarnato ha fatto sapere di essere ancora in ferie e che la sua assenza agli Elios potrebbe dipendere da questo. Ovviamente il cavaliere non si è sbilanciato confermando o smentendo le voci che lo vorrebbero fuori dal cast 2023/2024 del programma di Maria De Filippi, ma queste sue esternazioni potrebbero lasciare una porta aperta ad un ritorno.

Per quanto riguarda Riccardo, invece, sui social network non c'è traccia di sfoghi che potrebbero avvalorare la tesi su un fidanzamento con una giovane della sua città, anche se durante l'estate i siti hanno mostrato le foto rubate che i fan hanno scattato a Guarnieri in compagnia di una mora.