L'appuntamento con Uomini e donne riprende da lunedì 11 settembre con le nuove attesissime puntate in onda dalle 14:45 circa su Canale 5.

Le anticipazioni del talk show rivelano che, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende di Gemma, la quale anche quest'anno continuerà a cercare il suo principe azzurro e lo farà concedendosi delle uscite con diversi cavalieri presenti nel parterre over.

Occhi puntati anche sul ritorno di Elio Servo, il quale si ritroverà subito a dover fare i conti con le provocazioni da parte di Tina Cipollari.

Gemma bacia due cavalieri: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne del mese di settembre, prevedono il ritorno in scena di Gemma Galgani, la quale si ritroverà subito al centro dell'attenzione per le sue nuove dinamiche sentimentali che non passeranno inosservate.

La dama conoscerà due nuovi cavalieri che riusciranno ad attirare la sua curiosità e con entrambi scatterà il bacio.

Trattasi di Maurizio e Tonino, due new entry nel parterre della trasmissione, pronti a mettersi in gioco per conquistare il cuore della dama torinese.

Tra i due, però, ad avere la meglio sarà Maurizio: la dama, dopo le uscite fatte con entrambi, deciderà di proseguire solo con lui ed eliminerà definitivamente Tonino, nonostante il bacio a stampo.

Tina provoca Elio coi cannoli: anticipazioni Uomini e donne settembre

La nuova stagione di Uomini e donne prevede anche il ritorno in studio del cavaliere Elio Servo, tra i protagonisti dello scorso anno per via dei suoi battibecchi con Tina.

Ebbene, anche quest'anno si ripeterà la stessa scena: le anticipazioni del talk show rivelano che Tina non perderà occasione per provocare il cavaliere, al punto da presentarsi in studio con dei cannoli siciliani, nonostante sia consapevole dell'intolleranza di Elio alla ricotta.

In questo modo, quindi, l'opinionista si mostrerà subito sul piede di guerra nei confronti del cavaliere napoletano e in studio si riaccenderà lo scontro verbale.

Il ritorno di Federico-Carola e Ida-Alessandro in studio: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, al centro delle prime puntate di Uomini e donne in programma dall'11 settembre in poi, ci sarà spazio anche per il ritorno di alcune coppie di spicco della passata stagione.

È questo il caso di Carola e Federico, i quali torneranno in trasmissione per un confronto dopo la fine della loro storia d'amore.

Ida e Alessandro, invece, racconteranno al pubblico come prosegue la loro love story e sveleranno anche i loro progetti futuri.

Spazio poi al ritorno di Pinuccia, la quale presenterà in studio il suo primo singolo inedito che ha lanciato questa estate.