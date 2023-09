Martedì 19 settembre andrà in onda una movimentata puntata di U&D: le anticipazioni che il blogger Pugnaloni ha dato su Instagram, parlando di un duro contro tra Elio, Aurora e Tina. A far perdere le staffe all'opinionista, sarà un filmato nel quale la dama e il cavaliere parleranno male di lei e di alcuni suoi comportamenti. Le ospitate di Federico e Carola, e di Alessandro e Ida, sono rimandate ai prossimi giorni.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Nella puntata che è stata trasmessa in tv il 18 settembre, Tina ha detto no alla stretta di mano che Elio le aveva proposto per iniziare al meglio la nuova edizione di U&D.

Tra i due è nato un vivace battibecco che la conduttrice ha fatto fatica a contenere, tant'è che sono arrivati ad apostrofarsi con termini come "buffone", "infame" e "fallito".

Tutta la prima parte della registrazione del dating-show che andrà in onda il 19 settembre, sarà dedicata ancora all'opinionista e al cavaliere che da qualche mese non fanno altro che litigare furiosamente davanti alle telecamere.

Ad accendere la miccia, però, questa volta sarà un filmato che Maria De Filippi mostrerà a tutti: in queste immagini, si vedranno Aurora ed Elio sparlare di Cipollari al termine delle riprese della settimana precedente.

I due concorderanno nel definire "pazza" la vamp del cast, soprattutto per alcuni atteggiamenti esagerati che avrebbe in studio nei confronti di chi non le sta particolarmente simpatico.

La replica della protagonista di U&D

Nel sentirsi descrivere con il termine "pazza", Tina perderà le staffe e dare il via all'ennesima discussione negli studi di U&D.

Elio e Aurora proveranno a difendersi dalle critiche che riceveranno per aver sparlato dell'amatissima opinionista, ma nulla servirà per placare l'ira di quest'ultima e i suoi pungenti attacchi davanti alle telecamere.

Lo scontro tra i tre protagonisti del cast appena citati, dunque, terrà banco nella puntata che sarà trasmessa martedì 19 settembre, come ha confermato Lorenzo Pugnaloni nelle sue Instagram Stories che ha dedicato alle anticipazioni odierne del dating-show.

Terminato questo momento, la conduttrice si occuperà ancora del Trono Over e delle conoscenze che sono nate nei giorni precedenti tra le dame e i cavalieri del parterre: spazio anche a Gemma Galgani e alla cotta che si è presa per il 57enne Maurizio.

Attesa per gli ospiti di U&D

Il blogger Pugnaloni, infatti, ha chiarito ai fan che per assistere al ritorno in studio di Federico e Carola dovranno attendere almeno altre 24 ore.

Il confronto tra il tronista romano e la corteggiatrice che ha scelto (ma che è già una sua ex, visto che si sono lasciati a luglio), dunque, non sarà trasmesso in tv il 19 ma tra il 20 e il 21 settembre: le anticipazioni, però, fanno sapere che questo faccia a faccia durerà oltre un'ora (sempre che la redazione non decida di tagliarne alcuni momenti in fase di montaggio della puntata) e terrà incollato il pubblico davanti allo schermo perché proporrà frecciatine, accuse reciproche e soprattutto le lacrime di Carpanelli quando Nicotera si rifiuterà di fare un ballo con lei.

Tra gli ospiti della registrazione che andrà in onda almeno fino a giovedì prossimo, figurano anche due storici protagonisti del Trono Over: Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono tornati agli Elios per raccontare che tra loro procede tutto a gonfie vele e che presto potrebbero andare a vivere insieme a Salerno.

Nessun accenno neppure da parte della parrucchiera a Riccardo Guarnieri, che è assente nel parterre da quando sono ricominciate le riprese (come lui anche Armando Incarnato).