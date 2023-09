Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana, Un posto al sole, giunta ormai nel nostro paese alla ventottesima stagione. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dall'11 al 15 settembre 2023, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla gelosia di Rosa per Viola, sul comportamento irresponsabile di Eduardo, sul ritorno di Niko, sul piano ideato da Micaela per aiutare la sorella e sulla volontà di Ferri di riappacificarsi con Marina.

Niko preoccupato per Bricca

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Viola nutrirà sempre più dubbi sulla buona fede di Damiano e sul suo rapporto con Eduardo. Rosa avrà modo di vedere il suo ex con la moglie di Eugenio e ne sarà molto gelosa. Il fastidio di quest'ultima si ripercuoterà sul suo rapporto con Damiano, acuendo sempre di più le tensioni fra di loro. Nel frattempo, Viola confiderà ad Eugenio di nutrire molti dubbi sul poliziotto, pur sapendo che, a volte, le cose non sono così come appaiono. Frustrato dai suoi sentimenti apparentemente non corrisposti per Viola, Damiano si esporrà sempre di più nel clan di Eduardo rischiando anche la propria incolumità. Niko ritornerà a Palazzo Palladini dopo le vacanze estive e verrà a conoscenza delle condizioni di salute di Bricca.

Più tardi, il giovane rivelerà alla madre che Franco ha preso delle importanti decisioni sulla terrazza. A quel punto, Giulia mediterà di opporsi alle intenzioni di Franco per poi dedicare tutte le sue attenzioni nell'accudire Bricca.

Lara chiede aiuto a Filippo

Niko e Manuela si rivedranno, per entrambi sarà un momento molto emozionante.

Nonostante ciò, Micaela chiederà a Serena di aiutarla a convincere la sorella ad intraprendere una vita più estroversa come lo stile delle Cirillo. Notando, però, come Manuela sia interessata soltanto allo studio, Micaela metterà a punto un piano per destare il suo interesse nei confronti di Costabile. Le cose, però, non andranno per il verso giusto.

Lara cercherà di tornare al centro della vita di Roberto ma quest'ultimo la sorprenderà, prendendo una decisione che meditava da tempo. L'uomo, infatti, deciderà di sottoporre Tommaso al test del DNA, rischiando di mandare all'aria tutte le bugie di Lara sul bambino. Più tardi, Roberto tenterà di chiedere perdono a Marina, in partenza per Londra, senza però ottenere apparentemente l'effetto sperato. Nel frattempo, Lara chiederà a Filippo di convincere Ferri a non fare il test del DNA per il bene di Tommaso.

Nunzio verrà a sapere da Silvia qualcosa che potrebbe complicare il suo rapporto di amicizia con Michele. Massaro chiederà nuovamente aiuto a Guido per le sue scorribande, ma i suoi piani verranno rovinati.

L'interesse di Alberto per Diana proseguirà anche se quest'ultima sembra essere attratta anche da un altro uomo. Mariella tenterà di far capire a Sergio che si comporta male con Bice. Guido assisterà alla scena e sarà geloso della moglie.