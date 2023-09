Accadranno diversi colpi di scena nel corso delle puntate di Un posto al sole trasmesse dall'11 al 15 settembre in prima visione su Rai 3. Le trame della soap opera ambientata a Napoli segnalano che Rosa sarà particolarmente gelosa dopo aver visto Damiano in compagnia di Viola. Roberto, invece, porgerà le sue scuse a Marina.

Anticipazioni Un posto al sole: Rosa gelosa dopo aver visto Damiano con Viola

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Viola sospetterà sempre di più di Damiano dopo averlo insieme a Edoardo. Rosa, invece, sarà colta da una forte gelosia quando noterà l'ex marito in compagnia dell'insegnante.

Niko scoprirà le novità sulla malattia della povera Bricca e rivelerà a sua madre cosa ha intenzione di fare Franco alla Terrazza.

Micaela cercherà di convincere Serena a far riprendere Manuela. Quest'ultima e Niko proveranno un'emozione forte quando si troveranno nuovamente a stretto contatto. Viola deciderà di indagare fino in fondo, tanto da affrontare Damiano. In questo modo aumenterà la gelosia di Rosa nei suoi confronti. Giulia disapproverà l'idea di Franco e per questo cercherà di mettercela tutta per migliorare le condizioni di salute della cagnolina Bricca.

Micaela vuole avvicinare Manuela e Costabile

Nelle prossime puntate di Upas, Micaela cercherà di far divertire la sorella allontanandola dallo studio.

Roberto, invece, prenderà una decisione inaspettata sulla vita con Lara, mentre Damiano rischierà di finire in seri guai per i forti sentimenti che nutre per Viola, che lo esporranno ancor di più con Edoardo e il clan camorristico. Micaela, nel frattempo, avrà un piano per far cadere Manuela tra le braccia di Costabile. Roberto avrà intenzione di far fare il test del Dna al piccolo Tommaso: le cose per Lara si metteranno molto male.

Roberto chiede perdono a Maria

Silvia darà una notizia a Nunzio che lo metterà in difficoltà con Michele. Massaro, invece, si avvicinerà ancor di più a Guido, sebbene sia all'oscuro che qualcuno trami alle sue spalle. Roberto chiederà perdono a Marina, ma la donna si mostrerà risentita nei confronti del marito. Allo stesso tempo Lara pregherà Filippo di mettere una buona parola con suo padre.

Marina si accingerà a prendere l'aereo per Londra. Alberto cercherà un approccio con Diana, ma verrà rifiutato. La donna dimostrerà di avere un debole per un uomo misterioso. Mariella, invece, cercherà di far capire a Sergio che ha sbagliato con Bice, un gesto che sarà interpretato nel modo sbagliato da Guido, il quale inizierà a essere geloso della moglie.