Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 10 al 16 settembre 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Josie vuole dimenticare Paul

Le anticipazioni di Tempesta d'amore segnalano che Josie verrà incaricata di preparare un evento culinario per i clienti del Furstenhof nel bosco. Nel corso dei preparativi la cuoca finirà per scontrarsi con Paul, convincendosi che lui non è l'uomo adatto a lei ed è meglio dimenticarlo.

Più tardi però la situazione fra i due giovani cambierà drasticamente quando Paul sorprenderà Josie mentre sta bruciando un bigliettino in cui è scritto il suo nome. A quel punto, il giovane gli chiederà spiegazioni, scoprendo che la cuoca è convinta che lui non ricambierà mai i suoi sentimenti. Nel tentativo di convincere Josie del contrario, Paul la bacerà. Questo momento di tenerezza fra i due però verrà interrotto da alcuni colleghi che li separeranno, trascinandoli via senza dargli il tempo di spiegarsi. Poco dopo Josie vedrà Paul in un momento di vicinanza con Constanze e si convincerà di essersi illusa nuovamente. Più tardi, la cuoca verrà raggiunta da Paul nel bosco dove le dichiarerà il suo amore, sorprendendola.

Merle gelosa di Shirin

Nel tentativo di allontanare Gerry da Shirin, Merle mentirà al fidanzato, facendogli credere che la Ceylan le ha chiesto di lasciarlo. Venuto a sapere ciò, il giovane affronterà Shirin e le chiederà spiegazioni. La giovane negherà ogni accusa, accusando Merle di inventarsi tutto. Vedendo però l'amico in difficoltà, Shirin deciderà di allontanarsi da lui per evitargli di scegliere fra lei e la fidanzata.

Visto ciò, Merle tenterà di convincere Gerry che il comportamento della Ceylan è pari a un'ammissione di colpa. Vanessa intuirà che la fidanzata di Gerry gli sta mentendo e le chiederà di essere onesta con lui. A quel punto, Merle deciderà di dire la verità al fidanzato. Michael rimarrà molto sorpreso nello scoprire che Rosalie ha invitato Carolin a trasferirsi da loro.

Il medico non avrà il coraggio di opporsi, anche se sentirà di essere sempre più tentato dall'amica.

In attesa dell'apertura del testamento di Eduard Winter, Andrè chiederà a Werner di vendergli alcune azioni dell'hotel. Saalfeld si rifiuterà, facendo arrabbiare il fratello. A quel punto, lo chef deciderà di licenziarsi, convinto di essere sul punto di diventare ricco. All'apertura del testamento però Andrè scoprirà di avere ereditato solo un cappello da chef. Disperato, l'uomo si troverà in enorme difficoltà, non avendo più né soldi né lavoro.