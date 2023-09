L'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole previste nel corso della settimana 18-22 settembre si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

Le anticipazioni della soap opera raccontano che ci sarà spazio per una amara scoperta che avrà come protagonista Rosa, la quale si ritroverà profondamente spiazzata.

Spazio anche alle vicende di Tommaso: il bambino sparirà nel nulla e farà preoccupare moltissimo Roberto Ferri, intenzionato a scoprire dove si trovi per poterlo salvare.

Viola non si fida più di Damiano: anticipazioni Upas dal 18 al 22 settembre

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole fino al 22 settembre [VIDEO] rivelano che Viola si renderà conto di essere a dir poco amareggiata dalla scoperta fatta sul conto di Damiano.

La donna, dopo aver scoperto che il poliziotto è colluso con la malavita, non riuscirà a guardarlo con gli stessi occhi di una volta.

Viola, in realtà, non sa che Damiano sta portando avanti un doppio gioco pericoloso, dato che sta collaborando con la polizia per poter mettere nei guai Eduardo.

Al momento, però, la figlia di Ornella è ignara di questa situazione che vede coinvolto Damiano e continuerà ad andare avanti per la sua strada, credendo che Damiano sia solo un corrotto.

Rosa fa una scoperta sorprendente: anticipazioni Upas 18-22 settembre

Spazio anche alle vicende di Rosa che, in queste nuove puntate della soap, si ritroverà a fare una scoperta del tutto inaspettata e sorprendente, che la metterà a dura prova.

Le anticipazioni di Un posto al sole al 22 settembre non forniscono ulteriori dettagli su quale sarà il soggetto di questa scoperta che farà Rosa, ma non si esclude che la donna possa scoprire come stanno davvero le cose tra Damiano ed Eduardo.

Il sospetto, quindi, è che Rosa venga informata dal fratello dell'accordo che ha stretto col suo ex compagno Damiano e in tal caso potrebbe restare senza parole.

Micaela inganna Costabile: anticipazioni Un posto al sole

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Costabile, il quale farà breccia nel cuore di Micaela.

La ragazza, pur essendo consapevole del fatto che Costabile nutra un interesse nei confronti della gemella Manuela, proverà comunque a farsi avanti ma finirà per ingannarlo.

L'astuta Micaela, infatti, fingerà di essere Manuela e proverà a strappargli un invito a cena per la serata, dopo essersi incontrati al Caffè Vulcano.

Costabile, dopo aver smascherato il piano, fingerà di accettare a patto che alla cena si presenti la vera Manuela.

Tommaso sparisce nel nulla: anticipazioni Upas 18-22 settembre 2023

Occhi puntati anche sul piccolo Tommaso: le anticipazioni della soap fino al 22 settembre rivelano che il bambino sparirà nel nulla e si perderanno clamorosamente le tracce.

Un grande choc per Roberto, che si mostrerà estremamente preoccupato per quanto sta succedendo ma deciderà di non allertare le forze dell'Ordine.

Ferri vuole provare a risolvere da solo questa intricata vicenda, convinto del fatto che dietro la scomparsa del piccolo Tommaso, si celi lo zampino di Lara.